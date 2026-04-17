CATL ยักษ์แบตเตอรี่จีนทุ่มแสนล้าน รุกธุรกิจเหมืองแร่หวังคุมซัพพลายเชนโลก

ซีเอทีแอล (CATL) ผู้ผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) รายใหญ่ที่สุดของโลกจากประเทศจีน ประกาศแผนจัดสรรงบประมาณ 3 หมื่นล้านหยวน (ประมาณ 1.42 แสนล้านบาท) เพื่อจัดตั้งบริษัทในเครือสำหรับบริหารจัดการและขยายสินทรัพย์ด้านเหมืองแร่ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับห่วงโซ่อุปทานท่ามกลางวิกฤตพลังงานโลกที่เร่งให้ตลาดรถยนต์และระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) เติบโตอย่างรวดเร็ว
รายงานระบุว่า บริษัทใหม่นี้จะทำหน้าที่บูรณาการสินทรัพย์เหมืองแร่ที่มีอยู่เดิม พร้อมกับเดินหน้าแสวงหาโครงการแร่ธาตุคุณภาพสูงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นหลักประกันว่าบริษัทจะมีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับธุรกิจหลักของตน
ผลประกอบการของ CATL แข็งแกร่งอย่างมาก โดยในไตรมาสแรกของปี 2569 บริษัทมีกำไรสุทธิ 2.07 หมื่นล้านหยวน (ประมาณ 9.85 หมื่นล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
นักวิเคราะห์เห็นว่า CATL มองเห็นโอกาสการเติบโตมหาศาลที่รออยู่ข้างหน้า จึงตัดสินใจลงทุนหนักในทรัพยากรต้นน้ำเพื่อรองรับการขยายตัว โดยเฉพาะในกลุ่มระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ซึ่งกลายเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่ควบคู่ไปกับตลาดรถยนต์ไฟฟ้า
ข้อมูลจากเอสเอ็นอี รีเสิร์ช (SNE Research) ระบุว่าในช่วงสองเดือนแรกของปี 2569 CATL ส่งมอบแบตเตอรี่ให้กับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารวม 56.9 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 เมื่อเทียบเป็นรายปี ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดแบตเตอรี่ EV ทั่วโลกของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 42.1 ในช่วงต้นปีนี้
แม้ว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในจีนจะได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเงินอุดหนุนจากภาครัฐ แต่กระแสการลดคาร์บอนทั่วโลกและการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนความต้องการแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงานอย่างต่อเนื่องในทศวรรษหน้า
ที่มา: South China Morning Post