“ชวนกันซื่อๆ” “สี จิ้นผิง” เรียกร้อง “ผู้นำแดนกระทิงดุ” ร่วมต่อต้าน “กฎป่าเถื่อน” ในโลกวุ่นวาย

“จีนและสเปนควรทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการต่อต้าน “กฎป่าเถื่อน” และปกป้องลัทธิพหุภาคีที่แท้จริงในยามที่โลกกำลังตกอยู่ศึกวุ่นวาย และ “การต่อสู้ระหว่างความยุติธรรมและอำนาจบาตรใหญ่” ประธานาธิบดี สีจิ้นผิงกล่าวกับนายกรัฐมนตรีแห่งสเปน เปโดร ซานเชซ ระหว่างพบปะกันในปักกิ่งเมื่อวันอังคาร(14 เม.ย.)
จีนและสเปนเป็นแนวร่วมที่ได้ใจกันมาก โดยสองชาติออกโรงประณามอย่างรุนแรงต่อปฏิบัติการโจมตีอิหร่านโดยกองกำลังสหรัฐฯและอิสราเอล อีกทั้งวิจารณ์การปิดช่องแคบฮอร์มุซของสหรัฐฯ
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีแห่งสเปน เปโดร ซานเชซ เดินทางมาเยือนจีนเป็นเวลา 5 วัน (11-14 เม.ย.) นับเป็นการเยือนจีนครั้งที่สี่ในรอบสี่ปี โดยผู้นำจากสเปนแดนกระทิงดุมีเป้าหมายเสริมสร้างความสัมพันธ์กับจีนให้แข็งแกร่งในขณะที่ความสัมพันธ์กับวอชิงตันร้าวหนัก
ที่มา เซาท์ ไชน่า มอร์นิ่งโพสต์