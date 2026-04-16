“สี จิ้นผิง” พบรมต.ต่างประเทศรัสเซีย ชี้ สัมพันธ์จีน-รัสเซีย "ล้ำค่า" ในโลกวุ่นวาย-เปลี่ยนแปลงในรอบร้อยปี

ประธานาธิบดี สีจิ้นผิงแห่งจีน พบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย เซียร์เกย์ ลาฟรอฟ ประมุขแดนมังกรกล่าวถึงความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองชาติไปไกลในขีดขั้นพิเศษ และ "ล้ำค่า" ในโลกที่วุ่นวายและเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในรอบร้อยปี ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศหมีขาวขานรับสีจิ้นผิงที่สำทับให้เร่งดำเนินตาม “ฉันทามติสำคัญสี-ปูติน” รัสเซียพร้อมร่วมมือและดำเนินไปในทิศทางเดียวกับจีนเพื่อสร้างโลกพหุภาคี ยุติธรรม และสันติภาพ
ในรายงานนี้ ขอแปลและเรียบเรียงคำกล่าวในการสนทนาระหว่างประธานาธิบดี สีจิ้นผิง และรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย เซียร์เกย์ ลาฟรอฟ ณ มหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งในเช้าวันพุธที่ 15 เม.ย.2026 ที่สะท้อนว่า สองมหาอำนาจโลกคู่นี้จะจับมือกันรับมือกับโลกที่ซับซ้อนวุ่นวายอย่างไร
สีจิ้นผิง: “ความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนและรัสเซียที่ดำเนินมาครบรอบ 30 ปีในปีนี้ ได้พัฒนาสู่ระดับสูงขั้นพิเศษ โดยความร่วมมือแต่ละด้านออกดอกผลอุดมสมบูรณ์”
“ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ซับซ้อนยุ่งเหยิง สัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นมั่นคงระหว่างจีนและรัสเซียยิ่งมีคุณค่า สองชาติควรเร่งดำเนินตามฉันทามติระหว่างข้าพเจ้า (สีจิ้นผิง) และประธานาธิบดีปูติน ยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ทั่วทุกด้านสู่ระดับที่สูงขึ้น มั่นคงยิ่งขึ้น และไปไกลยิ่งกว่านี้”
“ขณะที่โลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนใหญ่ในรอบร้อยปีอย่างไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อน ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนและรัสเซียยิ่งต้องใกล้ชิดและทรงพลัง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของสองชาติ สนับสนุนความเอกภาพและสมานฉันท์ของกลุ่มประเทศโลกใต้ สะท้อนบทบาทความรับผิดชอบของประเทศมหาอำนาจและสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ"
“เสริมสร้างความร่วมมือแบบพหุภาคี ยืดหยัดและปฏิบัติตามแนวทางของลัทธิพหุภาคีนิยม ช่วยกันฟื้นฟูอำนาจของสหประชาชาติให้กลับมาทรงพลัง ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในกรอบงานต่างๆ เช่น องค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ กลุ่มประเทศบริกส์ (BRICS) เพื่อผลักดันระเบียบโลกไปในทิศทางที่สมเหตุสมผลและยุติธรรม”
เซียร์เกย์ ลาฟรอฟ: ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ผู้นำสองชาติได้จัดวางไว้ ทำให้ความสัมพันธ์รัสเซียและจีนยิ่งทวีความแข็งแกร่งในสถานการณ์ที่ซับซ้อน ความร่วมมือการค้าการลงทุนยังดำเนินไปด้วยดี ขณะที่ในด้านของสหประชาชาติ องค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ กลุ่มประเทศบริกส์ เอเปค และเวทีพหุภาคีอื่นๆ กำลังกระชับความร่วมมือและประสานงานกันอย่างใกล้ชิด
ในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์โลกที่ซับซ้อนและตึงเครียด รัสเซียยินดีและพร้อมร่วมมือและดำเนินไปในทิศทางเดียวกับจีน ผลักดันฉันทามติสำคัญของผู้นำสองชาติอย่างจริงจัง เพื่อพิทักษ์ความยุติธรรม โดยจะทุ่มเทมากยิ่งขึ้นเพื่อกอบกู้เสถียรภาพและสันติภาพของโลก