ศก.จีนไตรมาสแรกโตเกินคาด แต่สงครามอิหร่านอาจส่งผลกระทบหนักต่อจากนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพเรือบรรทุกสินค้าใกล้ท่าเรือชิงเต่า มณฑลชานตง ทางตะวันออกของจีน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 - ภาพ : VCG
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนไตรมาสแรกขยายตัวในอัตราร้อยละ 5.0 ซึ่งอยู่ในระดับสูงสุดตามที่รัฐบาลจีนตั้งเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปีนี้ไว้ที่ระหว่างร้อยละ 4.5-5.0

นอกจากนั้น ตัวเลขจีดีพีดังกล่าวยังสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ร้อยละ 4.8 ในแบบสำรวจของรอยเตอร์และดีขึ้นอย่างมากจากร้อยละ 4.5 ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 ซึ่งเป็นอัตราเติบโตระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี

การขยายตัวเกินคาดของจีดีพีอาศัยการส่งออก ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นแรงหนุนสำคัญ แม้ยอดขายปลีก ซึ่งเป็นเกณฑ์วัดความต้องการบริโภคภายในประเทศและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจะชะลอตัวลงในเดือนมีนาคมก็ตาม

นักวิเคราะห์ระบุว่า ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของจีนเริ่มฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในช่วงต้นปี 2569 และมีความเปราะบางต่อผลกระทบจากภายนอกน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม โดยได้รับแรงหนุนจากปริมาณสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ที่เพียงพอและการมีแหล่งพลังงานที่หลากหลาย

อย่างไรก็ตาม วิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางก็เผยให้เห็นจุดอ่อนของจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้าพลังงานรายใหญ่ที่สุดในโลกและเศรษฐกิจพึ่งพาการส่งออกอย่างมากเช่นกัน  สงครามอิหร่านจะทำให้ต้นทุนพลังงานพุ่งสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้อสินค้าจากจีน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่หนุนให้จีดีพีของจีนเติบโต
 
ในการแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสฯ ( 16 เม.ย ) เหมา เซิงหยง รองหัวหน้าสำนักงานสถิติแห่งชาติเตือนว่า สงครามอิหร่านจะส่งผลให้สถานการณ์ต่างประเทศต่อจากนี้ไปมีความซับซ้อน ผันผวนและคาดเดายากมากขึ้น
 
นักวิเคราะห์ชี้ว่า สงครามอิหร่านทำให้การเติบโตและอัตราเงินเฟ้อของจีนตกอยู่ในความเสี่ยงมากขึ้น นอกจากนั้นจะเป็นทดสอบการกำหนดนโยบายของจีน โดยต้นทุนเชื้อเพลิงและการขนส่งที่สูงขึ้น เป็นผลกระทบที่จีนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปแล้ว หลังจากที่จีนเคยถูกกล่าวหามานานในเรื่องการให้เงินอุดหนุนเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าราคาถูกออกมาตีตลาด

ที่มา : รอยเตอร์ / โกลบอลไทมส์ 