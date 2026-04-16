คู่รักชาวจีนจัดงานแต่งสุดมินิมอล ไม่เช่าชุด ไม่มีพิธีการ ใช้งบหลักหมื่น ได้ใจคนทั้งโซเชียล!

ฉีกกฎงานแต่ง! คู่รักคู่หนึ่งในมณฑลเหอหนาน กลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ หลังจัดงานแต่งสุดแสนจะเรียบง่าย เน้นกินอิ่มและมีความสุข ด้วยงบเพียง 6,999 หยวน (ประมาณ 34,995 บาท)
"ไม่มีพิธีการ คนครบก็เริ่มกินข้าวได้" ข้อความที่แสดงบนหน้าจอภายในงานแต่ง
โดยเจ้าบ่าวแซ่หยวนเปิดเผยว่า พวกเขาคบหาดูใจกันมาประมาณ 5-6 ปีแล้ว และหมั้นกันตั้งแต่ 4 ปีก่อน ปัจจุบันพวกเขาอาศัยอยู่ที่นครเฉิงตู ตอนแรกพวกเขาตั้งใจที่จะลางาน เพื่อกลับบ้านเกิดมาเตรียมงานแต่ง ทว่าพอคำนวณวันเวลาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็รู้สึกว่าแพงเกินไป เลยตัดสินใจจัดงานแบบปุบปับที่โรงแรมแห่งหนึ่ง โดยเน้นคนกันเองและลดขั้นตอนเกือบจะทั้งหมด
พวกเขาแจกการ์ดเชิญล่วงหน้าเพียง 5 วันเท่านั้น พอถึงวันงานก็ไม่ได้มีขบวนแห่ กิจกรรม หรือพิธีการตามประเพณี รถที่ใช้ในงานแต่งก็เป็นรถส่วนตัวของพวกเขาเอง ไม่มีการจ้างพิธีกร และช่างภาพให้มาเก็บภาพบรรยากาศภายในงานแต่อย่างใด มีแต่ให้ญาติๆ และเพื่อนๆ ช่วยกันถ่ายรูปไว้ให้ ขนาดชุดแต่งงานของพวกเขาก็ยังเป็นเพียงชุดไปรเวททั่วไป
"ไม่ได้มีการเช่าชุดแต่งงานราคาแพง หรือสั่งตัดพิเศษ เจ้าสาวของผมยิ้มแย้มแจ่มใส เปล่งประกายด้วยความมั่นใจ"
ทั้งสองขึ้นเวทีเพื่อกล่าวขอบคุณสั้นๆ ซึ่งโต๊ะจีนทั้ง 14 โต๊ะก็เต็มไปด้วยบรรดาญาติสนิทมิตรสหายของทั้งสองฝ่าย จากนั้นพวกเขาก็ปล่อยให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับอาหาร
"ทุกคนแค่มาอวยพรและแสดงความยินดี ไม่มีการกล่าวถึงพิธีการ หรือโอ้อวดอะไร เป็นการรวมตัวคนในครอบครัวและเพื่อนฝูงที่เรียบง่ายและอบอุ่น" เจ้าบ่าวกล่าว พร้อมเสริมว่า พวกเขามีความสุขมาก ที่สำคัญ คือ การจัดงานแบบนี้ไม่ทำให้พวกเขารู้สึกเหนื่อยเลย แถมแขกก็มีความสุข อิ่มอร่อยและสนุกสนานกันทั่วหน้า
อย่างไรก็ตาม บางคนอาจจะมองว่า พวกเขาไม่มีเงิน เลยเลือกที่จะจัดงานแต่งแบบนี้ ซึ่งเจ้าบ่าวก็บอกว่า พวกเขาแค่ไม่อยากฟุ่มเฟือย นอกจากนี้ เจ้าสาวของเขาก็ชอบงานแต่งที่เรียบง่าย
"หนุ่มสาวสมัยนี้ต้องเผชิญกับความกดดันมากมาย พวกเราเพิ่งจะซื้อบ้านในเฉิงตู เจ้าสาวของผมก็กำลังตั้งครรภ์ ทุกอย่างล้วนต้องใช้เงิน การประหยัดเงิน เพื่อเก็บไว้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด"
ภายหลังคลิปวิดีโอของพวกเขากลายเป็นไวรัลซึ่งชาวเน็ตจำนวนมากต่างสงสัยว่า เจ้าบ่าวป้ายแดงคนนี้มีวิธีโน้มน้าวใจพ่อแม่อย่างไร? เพราะผู้ใหญ่คงไม่เห็นด้วยกับการจัดงานในลักษณะนี้ โดยหยวนบอกว่า ทีแรกแม่ของเขาก็กังวล เพราะกลัวว่าญาติๆ และเพื่อนฝูงจะรู้สึกเสียหน้า แต่เขาก็บอกแม่ว่า เราประหยัดเงินไว้ก็เพื่อตัวเราเอง "ญาติๆ และเพื่อนๆ ก็แค่อยากให้เรามีความสุข ไม่จำเป็นต้องฟุ่มเฟือย เพื่อสร้างภาพ หรือโอ้อวดหรอก" ขณะที่ครอบครัวของเจ้าสาวก็เข้าใจเป็นอย่างดี และเคารพในการตัดสินใจของพวกเขา
ทั้งนี้ มีรายงานว่า เทรนด์การแต่งงานของคนจีนยุคใหม่นั้นเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยจากที่ต้องยิ่งใหญ่ หรูหรา ก็หันมาจัดงานแบบเรียบง่าย ไม่มีพิธีการ ปฏิเสธธรรมเนียมดั้งเดิมที่ยุ่งยาก แต่เน้นการแสดงออกถึงตัวตน และความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
คลิกชมคลิปในข่าว
礼没有仪式，人齐就开饭！
ที่มา : “没仪式人齐就开饭！” 夫妻极简婚礼仅花7000元登热搜