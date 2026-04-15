“สีจิ้นผิง” พบปะ “มกุฎราชกุมารอาบูดาบี” ชี้ชัด “กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ” หันเข้าหาจีน

ประธานาธิบดี สีจิ้นผิง พบปะกับมกุฎราชกุมารแห่งอาบูดาบี เมื่อวานนี้ (14 เม.ย.) เรียกร้องการสร้างคู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีพลวัต ยืดหยุ่น และแข็งแกร่ง ระหว่างจีนกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พร้อมกันกันนี้สีจิ้นผิงได้ริเริ่มข้อเสนอสี่ข้อในการกอบกู้สันติภาพตะวันออกกลาง
รายงานข่าวเผยว่า ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง กับ ชีค คาเลด บิน โมฮาเหม็ด บิน ซาเยด อัล นาห์ยาน มกุฎราชกุมารแห่งนครรัฐอาบูดาบี ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางและภูมิภาคอ่าวอาหรับ
โดยประธานาธิบดี สีจิ้นผิง ได้เสนอข้อเสนอสี่ข้อสำหรับกอบกู้สันติภาพและพิทักษ์เสถียรภาพในตะวันออกกลาง ได้แก่ 1) การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 2)เคารพในอธิปไตย 3)หลักนิติธรมระหว่างประเทศ และ 4) แนวทางที่สมดุลสู่การพัฒนาและความมั่นคง
พร้อมกันนี้ สีจิ้นผิงได้ย้ำถึงจุดยืนของจีนที่มุ่งไปที่การสร้างสันติภาพและการเจรจา โดยยังคงมีบทบาทในทางสร้างสรรค์เพื่อบรรลุเป้าหมายดังล่าว
นอกจากนี้ จีนยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการเคารพอธิปไตยแห่งชาติ กฎหมายระหว่างประเทศ และบทบาทใจกลางของสหประชาชาติ หรือยูเอ็น
“โลกจะต้องยึดมั่นอำนาจกฎหมายระหว่างประเทศโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ” สี กล่าว
สีจิ้นผิง ยังกล่าวว่า จีนพร้อมแบ่งปันโอกาสต่างๆที่เกิดจากการพัฒนาความทันสมัยของจีนกับกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ ริเริ่มความร่วมมือกันในการบ่มเพาะรากฐานที่ดีสำหรับการพัฒนาภายในภูมิภาคและความมั่นคง
ด้านมกุฏราชกุมอาบูดาบี ได้กล่าวยกย่องจีนเป็นประเทศที่มีความรับผิดชอบและมีบทบาทสรรค์ในกิจการระหว่างประเทศ ตลอดจนความพยายามส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการเมืองเพื่อคลี่คลายวิกฤตในตะวันออกกลาง
มกุฎราชกุมารแห่งอาบูดาบีสัญญาจะร่วมมือและสื่อสารกับจีนอย่างใกล้ชิดเพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิง กอบกู้สันติภาพและเสถียรภาพในอาณาบริเวณโดยเร็วที่สุด คุ้มครองความปลอดภัยในการเดินเรือระหว่างประเทศ สกัดผลกระทบเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกและความมั่นคงด้านพลังงาน
สีจิ้นผิงยังได้ย้ำถึงความร่วมมือสองประเทศในการขยายยุทธศาสตร์การพัฒนา ความร่วมมือแบบวิน-วินที่ทรงศักยภาพ ขยายการประสานงานและความร่วมมือบนแพลตฟอร์มหลากหลายขั้ว อาทิ ยูเอ็น และกลุ่มประเทศบริกส์ (BRICS) เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนในภูมิภาคและโลกด้วยความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างจีนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อนึ่ง กลุ่มประเทศอ่าว (Gulf States) คือ คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council ชื่อย่อ GCC) ซึ่งประกอบด้วย 6 ประเทศ ได้แก่ บาเรนห์ คูเวต โอมาน การตาร์ ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
รายงานข่าวของสื่อจีน เซาท์ ไชน่า มอร์นิ่ง โพสต์ ระบุว่า กลุ่มนักสังเกตการณ์ที่จับตาความเคลื่อนไหวบนเวทีการเมืองโลกชี้ว่าการที่มกุฎราชกุมารแห่งอาบูดาบี ไปเยือนจีน บ่งชี้ชัดว่า กลุ่มประเทศอ่าวกำลังหันเข้าหาจีน ในขณะที่จีนกำลังเคลื่อนไหวการทูตแบบเงียบๆแต่ปฏิบัติได้จริง ในสถานการณ์สงครามอิหร่านที่ร้อนระอุเช่นนี้