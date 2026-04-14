จีนเตือนสหรัฐ ว่า การปิดท่าเรืออิหร่าน เป็น ”อันตรายและไร้ความรับผิดชอบ“

โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีน กัวจยาคุน กล่าวในการประชุมข่าวประจำวัน วันนี้(14 เม.ย.) ว่า การปิดท่าเรืออิหร่านเป็น ”อันตรายและไร้ความรับผิดชอบ“ และจีนขอเรียกร้องให้ ”หยุดยิงอย่างเด็ดขาดโดนทันที เพื่อเปิดทางให้ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดอีกครั้ง
“การกระทำของสหรัฐ มึแต่จะทำให้ความตึงเครียดโหมกระพือ สถานการณ์บานปลาย และบ่อนทำลายข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางอยู่แล้ว“
”ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง และโฟกัสไปที่แนวทางที่กว้างขวางในการผลักดันการเจรจาและการสนทนาต่างๆ หามาตรการที่ชัดเจนในการสกัดสถานการณ์ลุกลาม และเปิดการเดินเรือในช่องแคบโดยเร็ว“ โฆษกจีนกล่าว
