นายกฯสเปนผู้ไม่ก้มหัวให้ทรัมป์ควงภรรยาเที่ยวจีนฉ่ำ

นายกรัฐมนตรีเปโดร ซานเชซ แห่งสเปน ถูกนักท่องเที่ยวจำได้และขอบันทึกวิดีโอ ขณะเขากับนางบีโกนา โกเมซภรรยา กำลังเที่ยวชมสถานที่สำคัญในกรุงปักกิ่งเป็นการส่วนตัวระหว่างการเยือนจีน ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 4 ในช่วง 4 ปี
สถานีวิทยุและโทรทัศน์ปักกิ่ง (BRTV) ได้นำวิดีโอชุดนี้ออกอากาศ เผยให้เห็นนายซานเชซสวมเสื้อแจ็กเก็ตสีฟ้าและกางเกงยีนส์ กำลังยิ้มแย้มในหมู่ผู้คนที่พระราชวังฤดูร้อนท่ามกลางอากาศอบอุ่นสบายในฤดูใบไม้ผลิเมื่อวันอาทิตย์ ( 12 เมษายน ) โดยรายงานยังระบุว่า นายกรัฐมนตรีสเปนได้ไปชมหอระฆังปักกิ่งเมื่อวันก่อนหน้าอีกด้วย
รัฐบาลสเปนภายใต้การนำของนายซานเชซประกาศไม่เข้าร่วมใด ๆ ทั้งสิ้นในปฏิบัติการโจมตีอิหร่านโดยสหรัฐฯและอิสราเอล เนื่องจากเป็นการก่อสงครามที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศ โดยประกาศปิดน่านฟ้าและห้ามเครื่องบินทหารสหรัฐฯกับอิสราเอลใช้ฐานทัพในสเปน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ โกรธจัดถึงกับขู่ใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้า
ซานเชซและภรรยาเดินทางถึงกรุงปักกิ่งเมื่อวันเสาร์ ( 11 เม.ย.) และจะเริ่มการเยือนจีนอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ ( 13 เม.ย.) เป็นเวลา 5 วัน เริ่มจากการเยือนมหาวิทยาลัยชิงหวา สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน และสำนักงานใหญ่ของเสี่ยวหมี่
ในระหว่างการเยือนจีนครั้งนี้ เขาจะพบปะกับนักลงทุนชาวจีนและหารือกับตัวแทนจากบริษัทนวัตกรรมต่างๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของหอการค้าสหภาพยุโรป-จีน จุดมุ่งหมายสำคัญก็เพื่อส่งเสริมการส่งออกของสเปน และเพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนของจีนในสเปนจะนำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบูรณาการห่วงโซ่อุปทาน
การเยือนจีนครั้งนี้ของซานเชซได้รับความสนใจจากสื่อทั่วโลก สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ซานเชซเดินทางเยือนจีนเป็นครั้งที่ 4 แล้ว "เนื่องจากมาดริดต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก"
ที่มา : โกลบอลไทมส์