ทรัมป์เต้น ! ข้อตกลงหยุดยิงยังเป็นลูกผีลูกคน แต่ข่าวกรองมะกันระบุ จีนเตรียมส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศชุดใหม่ให้อิหร่าน

หน่วยข่าวกรองของสหรัฐฯ ระบุว่า จีนกำลังเตรียมส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศใหม่ไปให้แก่อิหร่านภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ซีเอ็นเอ็นรายงานโดยอ้างแหล่งข่าว 3 คน
ตามการเปิดเผยของแหล่งข่าว ซึ่งรู้เรื่องดีเกี่ยวกับการประเมินข่าวกรองล่าสุดนั้น จีนเตรียมส่งระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบประทับบ่ายิง หรือ แมนแพด ( MANPAD ) ซึ่งจะทำให้เครื่องบินทหารของสหรัฐฯ ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ เพราะตลอด 5 สัปดาห์ของการทำสงครามที่ผ่านมา เครื่องบินสหรัฐฯทำการบินในระดับต่ำ นอกจากนั้น ยังมีข้อบ่งชี้ว่าปักกิ่งกำลังพยายามเปลี่ยนเส้นทางการขนส่ง โดยให้ผ่านประเทศที่สามเพื่อปกปิดต้นทางแท้จริง ข้อมูลข่าวกรองยังเน้นย้ำว่า อิหร่านอาจกำลังใช้การหยุดยิงสหรัฐฯ-อิหร่านเป็นโอกาสในการเติมคลังระบบอาวุธบางอย่าง โดยที่มีพันธมิตรต่างชาติรายสำคัญคอยให้การช่วยเหลือ
โฆษกสถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันเคยกล่าวกับซีเอ็นเอ็นว่า นับตั้งแต่เกิดสงครามสหรัฐฯ อิสราเอล-อิหร่าน ปักกิ่งมีส่วนช่วยในการไกล่เกลี่ยให้เกิดข้อตกลงหยุดยิง ซีเอ็นเอ็นระบุว่า การส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศให้อิหร่านจึงเท่ากับเป็นการยั่วยุปลุกปั่น อีกทั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ก็มีกำหนดเยือนจีนเพื่อหารือกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิงต้นเดือนหน้าด้วย
“ถ้าจีนทำอย่างนั้น จีนเจอปัญหาใหญ่แน่ โอเคไหม?”ทรัมป์ประกาศ ขณะเดินทางออกจากทำเนียบขาวไปยังฟลอริดา เมื่อถูกผู้สื่อข่าวถามเรื่องข่าวกรองและเขาได้พูดคุยกับสี จิ้นผิง เกี่ยวกับประเด็นนี้หรือไม่
ด้านโฆษกสถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันแถลงปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวว่า ไม่เป็นความจริง โดยยืนยันว่า จีนในฐานะประเทศมหาอำนาจที่มีความรับผิดชอบ ไม่เคยจัดหาอาวุธให้แก่ฝ่ายใด ๆในความขัดแย้งนี้ พร้อมกับขอให้สหรัฐฯ เลิกการกล่าวหาที่ไร้มูลความจริง
ในการแถลงข่าวเครื่องบินขับไล่ F-15 ถูกยิงตกเหนืออิหร่านเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทรัมป์ระบุว่า ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธแบบยิงประทับบ่า ซึ่งเป็นขีปนาวุธนำวิถีด้วยความร้อน ขณะที่เตหะรานกล่าวว่าได้ใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศ “แบบใหม่”
แหล่งข่าวระบุว่า บริษัทจีนยังคงขายเทคโนโลยีสองวัตถุประสงค์ที่สามารถใช้ได้ทางพลเรือนและทางทหารให้กับอิหร่าน ซึ่งช่วยให้เตหะรานสามารถสร้างอาวุธและปรับปรุงระบบนำทางต่อไปได้ การที่รัฐบาลจีนจะส่งมอบระบบอาวุธโดยตรงจะเท่ากับเป็นการยกระดับความช่วยเหลือแก่อิหร่านในสงคราม
อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวมองยุทธศาสตร์ของจีนว่า จีนจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในความขัดแย้งและพยายามปกป้องอิหร่านอย่างเปิดเผย โดยขณะเดียวกันก็พยายามรักษาภาพลักษณ์ภายนอกที่เป็นกลางเอาไว้นั่นเอง
ที่มา : ซีเอ็นเอ็น