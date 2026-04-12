เมียใจเด็ด! สงสัยสามีนอกใจ แอบตามเกาะท้ายรถบรรทุกมือเปล่ากลางดึก สุดท้ายโดนตำรวจเรียก

มิชชั่น อิมพอสซิเบิ้ล! เหตุการณ์สุดระทึกเกิดขึ้นในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ หลังหญิงคนหนึ่งสงสัยว่าสามีมีชู้ จึงต้องการพิสูจน์ความจริง เลยทำเรื่องสุดหวาดเสียวอย่างการเกาะท้ายรถบรรทุกของสามีที่กำลังออกไปทำงานกลางดึก
ภาพจากคลิปวิดีโอเผยให้เห็นหญิงคนนี้ที่อยู่ในสภาพห้อยต่องแต่งอยู่นอกรถ โดยเธอใช้เพียงมือเปล่าจับท้ายรถบรรทุกเอาไว้เท่านั้น
ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันแต่อย่างใด แถมยังดูเหมือนจะหมดแรง และหวิดตกลงมาได้ทุกเมื่อ สร้างความตกใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นเป็นอย่างมาก
โดยเจ้าหน้าที่รีบส่งสัญญาณและเรียกให้คนขับจอดรถทันที ก่อนที่จะเข้าไปช่วยพาตัวหญิงคนนี้ลงมาอย่างปลอดภัย
เมื่อเจ้าหน้าที่ถามว่า "คุณรู้จักคนที่เกาะอยู่ข้างหลังรถไหม?" ชายคนขับรถก็ตอบกลับทันทีแบบงงๆ ว่า "ครับ เธอเป็นภรรยาของผมเอง"
จากการสอบสวนเบื้องต้นพบ ชายคนนี้ไม่รู้เลยสักนิด ว่าภรรยาของเขาแอบตามมาและเกาะอยู่ที่ท้ายรถ กว่าจะรู้ตัวก็เป็นตอนที่ตำรวจเรียกนี้เอง ส่วนฝ่ายหญิงก็ยอมรับว่า เธอตั้งใจตามเขามาจริงๆ เพราะคิดว่าเขานอกใจ
ทั้งนี้ นับว่าโชคดีที่ไม่มีอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการตักเตือนและอบรมหญิงคนดังกล่าว พร้อมสั่งปรับสามีของเธอเป็นเงิน 200 หยวน (ประมาณ 1,000 บาท) ทั้งยังตัดแต้มใบขับขี่อีก 3 แต้ม จาก 12 แต้ม โทษฐานไม่ตรวจดูท้ายรถให้รอบคอบ
ด้านชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็น เช่น "ปรับแค่สามี ทำไมไม่ปรับภรรยาด้วย!" "ควรปรับภรรยาสิ ทำไมถึงไปปรับคนขับหล่ะ ถ้าคนแปลกหน้าแอบขึ้นรถมา คนขับต้องรับผิดชอบด้วยเหรอ?" "อย่างน้อยผู้หญิงคนนี้ก็ควรนั่งแท็กซี่ไป เพราะถ้าพลาดตกขึ้นมา เขาคงได้เปลี่ยนภรรยาใหม่จริงๆ" "พฤติกรรมสุดโต่งแบบนี้ไม่ควรทำ!" และ "ถ้าเป็นแบบนี้แล้วจะอยู่ด้วยกันต่อไปทำไม?"
ที่มา : 疑夫不忠出奇招 女子深夜“肉身扒车尾”捉小三