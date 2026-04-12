จับแล้ว! ตำรวจจีนรวบตัวหนุ่มเกรียนคีย์บอร์ด เซ่นปมบูลลี่ &'เฉวียนหงฉาน&' สาวน้อยนักกระโดดน้ำมหัศจรรย์

รวดเร็วทันใจสุดๆ เพราะในเวลาไม่ถึง 72 ชม. หลังจากที่ศูนย์ฝึกกีฬาเอ้อร์ซาในมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกซ้อมของ "เฉวียนหงฉาน" นักกระโดดน้ำทีมชาติจีนชื่อดัง วัย 19 ปี ได้ออกมาชี้แจง พร้อมแจ้งความ กรณีเฉวียนหงฉานถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ดำเนินการจับกุมตัวหนึ่งในผู้ก่อเหตุเป็นที่เรียบร้อย
จากแถลงการณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 เม.ย. เจ้าหน้าที่ตำรวจเขตเยว่ซิ่ว เมืองกว่างโจว ได้ทำการสืบทราบจนพบตัวผู้สร้างกรุ๊ปวีแชต (Wechat) บูลลี่เฉวียนหงฉาน ซึ่งก็คือ "สี่ว์" ชายวัย 31 ปี ผู้ชื่นชอบและหลงใหลในกีฬากระโดดน้ำ
โดยนอกจากนายสี่ว์จะเป็นผู้ดูแลและตั้งกฎประจำกลุ่ม ว่าห้ามโจมตีบุคคลอื่น ยกเว้นเฉวียนหงฉานแล้ว โพสต์ข้อความด่าทอ เหยียดหยาม บูลลี่ส่วนใหญ่ก็ล้วนเป็นฝีมือของเขา ที่ใช้วิธีการเปลี่ยนชื่อบัญชีไปเรื่อยๆ เช่น “หมูอ้วนเฉวียน" ก่อนที่จะทำการโพสต์ข้อความโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ลงโทษนายสี่ว์ด้วยการปรับเงินและควบคุมตัวเป็นเวลา 10 วัน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสมาชิกกลุ่มดังกล่าวกว่า 282 คน ซึ่งคาดว่าจะมีเพื่อนร่วมทีมของเฉวียนหงฉานอยู่ด้วยนั้น จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายในลำดับต่อไป
เจ้าหน้าที่ยังทิ้งท้ายและเน้นย้ำด้วยว่า โลกไซเบอร์ไม่ใช่โลกที่ไร้กฎหมาย การกระทำอันใดที่ถือเป็นการด่าทอ ดูหมิ่น เหยียดหยามจะถูกปราบปรามอย่างเด็ดขาดและถูกดำเนินคดีอย่างแน่นอน
ที่มา : 31-year-old man fined, detained for 10 days for making insulting remarks about Olympic diving champion Quan Hongchan: Guangdong police (Global Times)
China police detain and fine man behind cyberbullying of Olympian Quan Hongchan (SCMP)