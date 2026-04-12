"หวังอี้" พบ "คิมจองอึน" ย้ำยินดีร่วมมือเกาหลีเหนือ

วันศุกร์ (10 เม.ย.) หวังอี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน ได้พบปะหารือกับคิมจองอึน เลขาธิการใหญ่พรรคแรงงานเกาหลี (WPK) และประธานกิจการแห่งรัฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ระหว่างเดินทางเยือนกรุงเปียงยางอย่างเป็นทางการ
หวังอี้กล่าวว่าจีนยินดีทำงานร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (DPRK) เพื่อดำเนินการตามฉันทามติสำคัญที่บรรลุโดยคณะผู้นำสูงสุดของสองพรรคและสองประเทศ รวมถึงส่งเสริมความร่วมมืออันเป็นรูปธรรม
หวังกล่าวว่าท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและความสับสนวุ่นวาย จีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีควรยกระดับการติดต่อสื่อสารและการประสานงานด้านกิจการระหว่างประเทศและภูมิภาคที่สำคัญเพิ่มขึ้น
