"หวังอี้" พบ "คิมจองอึน" ย้ำยินดีร่วมมือเกาหลีเหนือ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(แฟ้มภาพซินหัว : คิมจองอึน เลขาธิการใหญ่พรรคแรงงานเกาหลี และประธานกิจการแห่งรัฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พบปะหารือกับหวังอี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน และกรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในกรุงเปียงยางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี วันที่ 10 เม.ย. 2026)
วันศุกร์ (10 เม.ย.) หวังอี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน ได้พบปะหารือกับคิมจองอึน เลขาธิการใหญ่พรรคแรงงานเกาหลี (WPK) และประธานกิจการแห่งรัฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ระหว่างเดินทางเยือนกรุงเปียงยางอย่างเป็นทางการ

หวังอี้กล่าวว่าจีนยินดีทำงานร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (DPRK) เพื่อดำเนินการตามฉันทามติสำคัญที่บรรลุโดยคณะผู้นำสูงสุดของสองพรรคและสองประเทศ รวมถึงส่งเสริมความร่วมมืออันเป็นรูปธรรม

หวังกล่าวว่าท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและความสับสนวุ่นวาย จีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีควรยกระดับการติดต่อสื่อสารและการประสานงานด้านกิจการระหว่างประเทศและภูมิภาคที่สำคัญเพิ่มขึ้น

ที่มา/ แฟ้มภาพซินหัว
นหัว