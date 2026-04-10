จีนไม่ยอมให้ไต้หวันประกาศเอกราชเด็ดขาด สีจิ้นผิงย้ำกับผู้นำพรรคก๊กมินตั๋ง

เจิ้ง ลี่เหวิน ผู้นำพรรคก๊กมินตั๋ง ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านใหญ่ที่สุดของไต้หวัน พร้อมคณะ เข้าพบหารือกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิงของจีนเมื่อวันศุกร์ (10 เม.ย.) ระหว่างการเยือนจีนแผ่นดินใหญ่เป็นเวลา 6 วัน ซึ่งเธอเรียกว่าเป็นภารกิจรักษาสันติภาพเพื่อลดความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวัน หลังจากจีนเพิ่มแรงกดดันทางทหารต่อเกาะไต้หวันอย่างหนักหน่วงขึ้น
ระหว่างการประชุมร่วมกัน ณ มหาศาลาประชาชน ในกรุงปักกิ่ง สี จิ้นผิงกล่าวกับอีกฝ่ายว่า โลกในปัจจุบันมิได้สงบสุขอย่างสมบูรณ์ และสันติภาพเป็นสิ่งมีค่าอย่างยิ่ง
“เพื่อนร่วมชาติทั้งสองฟากช่องแคบล้วนเป็นชาวจีน เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งใฝ่หาสันติภาพ การพัฒนา การแลกเปลี่ยน และความร่วมมือ " สี จิ้นผิงระบุในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งสถานีโทรทัศน์ของไต้หวันนำออกอากาศเผยแพร่
ผู้นำจีนกล่าวต่อไปว่า ทั้งสองฟากของช่องแคบเป็นของ “จีนหนึ่งเดียว” เมื่อครอบครัวปรองดองกัน ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเจริญรุ่งเรือง การแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันคือตัวการใหญ่ที่บ่อนทำลายสันติภาพในช่องแคบไต้หวัน จีนจะไม่อดทนอดกลั้นหรือให้อภัยกับสิ่งนี้อย่างเด็ดขาด
ด้านผู้นำพรรคก๊กมินตั๋งกล่าวต่อสี จิ้นผิงว่า ความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบซึ่งก่อประโยชนร่วมกันนั้นเป็นสิ่งที่ประชาชนทั้งสองฝ่ายปรารถนา โดยทั้งสองฝ่ายควรมีปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
“ ข้าพเจ้า ลี่เหวิน มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วันหนึ่งในอนาคต ข้าพเจ้าจะได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพต้อนรับท่านเลขาธิการสีและทุกท่านที่อยู่ณที่นี้ในไต้หวัน” ผู้นำพรรคก๊กมินตั๋งเอ่ยถึงตำแหน่งของสีจิ้นผิงในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นพรรคปกครองประเทศจีน
นอกจากนั้น ผู้นำพรรคก๊กมินตั๋งยังแสดงความหวังว่า ด้วยความพยายามของทั้งสองฝ่าย ช่องแคบไต้หวันจะไม่เป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งอีกต่อไปและแน่นอนว่าช่องแคบไต้หวันจะไม่กลายเป็น “กระดานหมากรุกให้กองกำลังภายนอกเข้ามาแทรกแซง”
ทั้งนี้ พรรคก๊กมินตั๋งเคยปกครองประเทศจีน จนกระทั่งพ่ายแพ้ในสงครามกลางเมืองให้กับพรรคคอมมิวนิสต์ของเหมาเจ๋อตง จึงได้ถอยร่นมาปักหลักบนเกาะไต้หวันในปีค.ศ. 1949 โดยพรรคคอมมิวนิสต์ได้สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนและถือว่าไต้หวันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีน
เจิ้ง ลี่เหวิน ชนะการเลือกตั้งผู้นำพรรคก๊กมินตั๋งเมื่อปลายปีที่แล้ว โดยชูนโยบายสร้างสันติภาพกับจีนและการมาเยือนจีนครั้งนี้เป็นการตอบรับคำเชิญของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
ปัจจุบัน จีนปฏิเสธเจรจากับประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อของไต้หวันจากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า ( DPP ) ซึ่งฝักใฝ่การแยกไต้หวันเป็นอิสระ จีนเรียก ไล่ ชิงเต๋อว่า “พวกแบ่งแยกดินแดน” จีนยังเรียกร้องให้สหรัฐฯ ซึ่งสนับสนุนแผนเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมของรัฐบาลไต้หวันให้หยุดการติดอาวุธให้ไต้หวันและยึดมั่นต่อหลักการจีนเดียว
อย่างไรก็ตาม ด้านรัฐบาลไต้หวันวิจารณ์การเยือนจีนของผู้นำพรรคก๊กมินตั๋งว่า เป็นการยอมจำนน พร้อมกับเรียกร้องเจิ้ง ลี่เหวินให้บอกรัฐบาลจีนยุติการข่มขู่คุกคามไต้หวัน และปักกิ่งควรพูดคุยติดต่อกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยในกรุงไทเปเท่านั้น
ที่มา : รอยเตอร์