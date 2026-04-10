สงครามอิหร่านพ่นพิษถึงจีนแล้ว ราคาสินค้าหน้าโรงงานขยับสูงขึ้นครั้งแรกในรอบกว่าสามปี

ราคาสินค้าหน้าโรงงานจีน ถีบตัวสูงขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบกว่าสามปีในเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา เป็นสัญญาณว่าสงครามโจมตีอิหร่านของคู่หูสหรัฐฯและอิสราเอล เริ่มส่งผลกระทบถึงกลุ่มผู้ผลิตในจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจเบอร์สองของโลก
สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนแถลงในวันนี้(10 เม.ย.) ว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซี่งเป็นมาตรวัดราคาสินหน้าโรงงาน ทะยานสูงขึ้น 0.5 เปอร์เซนต์ปีต่อปีในเดือนมี.ค.2026
ศึกขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กำลังร้อนระอุ ส่งผลกระทบดันราคาน้ำมันโลกและค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่แพงขึ้นโดยสูงเกินความคาดหมายของตลาดที่สำนักข่าวรอยเตอร์ได้สำรวจก่อนหน้านี้ อีกทั้งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงด้านราคาโดยหลายปีก่อนหน้านี้กลุ่มบริษัทต่างลดราคาสินค้าแบบลดแหลกแจกแถมเนื่องจากกระแสความต้องการที่ฝ่อแฟบและการแข่งขันที่เข้มข้น
การที่ราคาสินค้าหน้าโรงงานจีนทะยานสูงขึ้นนี้ยังเป็นสัญญาณว่าภาวะเงินฝืดที่ยืดเยื้อมานานกว่าสามปีกำลังสิ้นสุดลงแล้ว และรัฐบาลจีนต้องเผชิญปัญหาท้าทายในการรักษาสมดุลของแรงกดดันด้านค่าใช้จ่ายของผู้ผลิตในขณะที่ความต้องการผู้บริโภคซบเซา.
ที่มาข่าว เซาท์ ไชน่า มอร์นิ่งโพสต์, รอยเตอร์