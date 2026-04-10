PLA ย้ำบดขยี้ความเชื่อผิดๆ &'เอกราชไต้หวัน&' ของกลุ่มแบ่งแยกดินแดน

วันพฤหัสบดี (9 เม.ย.) จางเสี่ยวกัง โฆษกกระทรวงกลาโหมของจีน ตอบคำถามจากสื่อมวลชนว่ากองทัพปลดแอกประชาชนจีน (PLA) จะบดขยี้เพื่อสลายความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับ "เอกราชไต้หวัน" ของขบวนการแบ่งแยกดินแดน พร้อมปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของชาติ
จางกล่าวว่าไต้หวันคือไต้หวันของจีน ไม่มีใครให้คุณค่าและยึดมั่นสันติภาพและเสถียรภาพข้ามช่องแคบไต้หวันไปมากกว่าจีน โดยจีนจะไม่ยอมให้ใครหรือกองกำลังใดมาแบ่งแยกไต้หวันออกจากจีน ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม
กองทัพฯ จะยังคงเสริมสร้างวิธีการสู้รบกับการแบ่งแยกดินแดนและการแทรกแซงจากต่างชาติ บดขยี้เพื่อสลายความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับ "เอกราชไต้หวัน" ของขบวนการแบ่งแยกดินแดน พร้อมปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของชาติ
(แฟ้มภาพซินหัว : เรือสินค้าแล่นสู่สะพานข้ามทะเลอ่าวเฉวียนโจวในมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 18 ก.ย. 2023)