ทางการจีนไม่นิ่งเฉย! เร่งสอบกรณีการบูลลี่ &'เฉวียนหงฉาน&' สาวน้อยนักกระโดดน้ำมหัศจรรย์

หลังจากที่ "เฉวียนหงฉาน" นักกระโดดน้ำทีมชาติจีน เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก 3 เหรียญ วัย 19 ปี ได้เปิดใจทั้งน้ำตา ผ่านการสัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่ 30 มี.ค. เกี่ยวกับการถูกชาวเน็ตรุมบูลลี่อย่างหนัก โดยเฉพาะในเรื่องน้ำหนักตัว จนถึงขนาดคิดรีไทร์ออกจากวงการ ล่าสุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ออกมาเคลื่อนไหว
โดยศูนย์ฝึกกีฬาเอ้อร์ซาในมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกซ้อมของเฉวียนหงฉาน ได้ชี้แจงถึงการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ที่เฉวียนหงฉานและครอบครัวต้องเผชิญตลอด 4 ปีที่ผ่านมา พร้อมแจ้งความกับตำรวจ เพื่อดำเนินคดี
"นักกีฬาเป็นทรัพย์สินอันมีค่าของชาติ" "การกระทำอันใด ที่เป็นการใส่ร้ายป้ายสี ดูหมิ่น หรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จต่อตัวนักกีฬาและครอบครัว ถือเป็นการกระทำที่ละเมิดกฎหมายและศีลธรรม" ส่วนหนึ่งในคำชี้แจงของศูนย์ฝึกกีฬาเอ้อร์ซา
ขณะเดียวกัน ศูนย์บริหารจัดการกีฬาว่ายน้ำ สำนักงานการกีฬาแห่งชาติจีนได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ที่มุ่งเป้ามายังเฉวียนหงฉาน รวมทั้งนักกีฬากระโดดน้ำคนอื่นๆ บนโลกออนไลน์ ว่า "ทางเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยได้เริ่มตรวจสอบและดำเนินการหาตัวผู้กระทำผิด เพื่อดำเนินขั้นตอนตามกฎหมาย"
ในแถลงการณ์ยังระบุเพิ่มด้วยว่า ทางศูนย์ฯ ยืนหยัดในการต่อต้านการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ รวมทั้ง "แฟนคลับที่เป็นพิษ" ซึ่งทางการจีนได้ให้คำมั่นว่าจะปราบปรามคนกลุ่มนี้อย่างเด็ดขาด พร้อมสนับสนุนเฉวียนหงฉานในการปกป้องสิทธิของเธอผ่านกระบวนการทางกฎหมาย
ทั้งนี้ มีรายงานว่า การกลั่นแกล้งดังกล่าวอาจรุนแรงและไปไกลกว่าที่คิด หลังโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพกรุ๊ปแชท ที่ภายในกลุ่มมีกฎว่า สามารถโจมตีเฉวียนหงฉานได้ แต่ห้ามโจมตีบุคคลอื่น ซึ่งในจำนวนสมาชิกกว่า 282 คนนั้น คาดว่าจะมีเพื่อนร่วมทีมของเฉวียนหงฉานอยู่ในนี้ด้วย
อย่างไรก็ตาม สำหรับประเด็นดังกล่าว ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากทางเฉวียนหงฉาน รวมทั้งเพื่อนร่วมทีมที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใด
ที่มา : China authorities probe 'national-level bullying' of diving icon Quan Hongchan amid toxic fan culture (SCMP)