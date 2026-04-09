เหมือนจนขนลุก! เกษตรกรจีนขุดเจอพืชประหลาดคล้ายมือมนุษย์ คนขอซื้อราคาพุ่ง (มีคลิป)

ชายคนหนึ่งจากเมืองเจียหยาง มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ขุดพบพืชหน้าตาประหลาดคล้ายมือมนุษย์ภายในสวน สร้างความฮือฮาไปทั่วโซเชียล จนมีคนมาติดต่อขอซื้อ ให้ราคาดีถึง 8,000 หยวน (ประมาณ 40,000 บาท)
โดยนอกจากส่วนที่คล้ายกับข้อมือและนิ้วเรียวยาวไล่เรียงครบ 5 นิ้วแล้ว ส่วนปลายที่มีลักษณะโค้งมนคล้ายเล็บมนุษย์ ก็ยิ่งส่งเสริมให้ดูเหมือนมือมนุษย์เข้าไปใหญ่ ราวกับมีคนแอบนำมือของใครสักคนมาฝังไว้ในดินอย่างไรอย่างนั้น
ตามรายงาน พืชดังกล่าวคือ "ห่วยซัว" หรือมันเทศจีน และอาจเรียกว่ากลอยจีน โดยห่วยซัวจัดเป็นพืชสมุนไพร ที่มีสรรพคุณหลากหลาย ช่วยบำรุงร่างกายและเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
อย่างไรก็ตาม ถึงจะมีคนคนสนใจ ขอซื้อในราคาสูง แต่ก็ถูกปฏิเสธ โดยลูกเขยของชายคนดังกล่าวบอกว่าทางครอบครัวตัดสินใจที่จะเก็บไว้เอง
ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญได้ชี้แจงว่า ห่วยซัวมักมีรูปร่างแปลกๆ เพราะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก เช่น ดิน หิน หรือรากของพืชชนิดอื่น ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต แต่ถึงจะมีรูปร่างที่แปลกตาไปบ้าง ทว่าในแง่ของสรรพคุณและโภชนาการ ก็ไม่ต่างอะไรกับห่วยซัวทั่วไป
ด้านชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็น เช่น “รูปห่วยซัวดังกล่าวทำให้ฉันตกใจมาก” “อย่างกับไปทำเล็บมาเลย” และ “ธรรมชาติช่างน่าอัศจรรย์”
ที่มา : 自家菜園挖出「異形淮山」！酷似人手還有指甲 出價3.7萬收購遭拒