สถานทูตจีนโวยนักวิจัยเซมิคอนดักเตอร์จีนตกตึกดับ หลังถูก จนท.สหรัฐฯ สอบ

หลิว เผิงอวี่ โฆษกสถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตัน ยืนยันว่า นายหวัง ตันฮ่าว นักวิจัยด้านเซมิคอนดักเตอร์ชาวจีน ได้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายภายในมหาวิทยาลัยมิชิแกน เพียงไม่นานหลังจากถูกเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ เรียกตัวไปสอบสวน
หวัง ตันฮ่าว นักวิจัยหลังปริญญาเอกประจำวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกน เสียชีวิตจากการตกจากที่สูงภายในอาคารจอร์จ จี. บราวน์ ทางด้านโฆษกสถานทูตจีนระบุว่า จีนมีความสะเทือนใจอย่างยิ่งต่อโศกนาฏกรรมครั้งนี้ พร้อมวิจารณ์ว่าสหรัฐฯ ได้ขยายขอบเขตนิยามของ "ความมั่นคงแห่งชาติ" เกินความเป็นจริง และทำการคุกคามนักศึกษาและนักวิชาการชาวจีนอย่างไร้เหตุผล โดยเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดและยุติการบังคับใช้กฎหมายที่เลือกปฏิบัติ
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม สถานกงสุลจีนในชิคาโกเปิดเผยว่า นักวิชาการรายนี้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเพียงหนึ่งวันหลังจากถูกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เข้าพบ ขณะที่ คาเรน โธล คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้ส่งอีเมลไว้อาลัยโดยยกย่องว่าหวังเป็นคนหนุ่มที่มีความสามารถและมีอนาคตไกล ซึ่งผลงานของเขาจะช่วยสร้างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลดีต่อคนทั่วโลก
ประวัติของ หวัง ตันฮ่าว พบว่าเขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน (USTC) ในเมืองเหอเฝย เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ก่อนจะย้ายมาทำงานที่เมืองแอนอาร์เบอร์ รัฐมิชิแกน เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ประเภท AlGaN และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง งานวิจัยของเขาได้รับการอ้างอิงมากกว่า 4,000 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเขามีแผนจะเดินทางกลับไปรับตำแหน่งอาจารย์ที่ประเทศจีนหลังจบภาคการศึกษาในเดือนพฤษภาคมนี้ แต่ถูกทางการสหรัฐฯ สั่งห้ามออกนอกประเทศ
โศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศการตรวจสอบนักวิจัยที่มีความเชื่อมโยงกับจีนอย่างเข้มงวดในสหรัฐฯ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีกรณีคล้ายกัน เช่น เจ๋น อู๋ นักประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในปี 2567 และ เถา หนงเจี้ยน ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตตที่เสียชีวิตในปี 2563 ท่ามกลางความกดดันจากการทำงานและการตรวจสอบเรื่องความสัมพันธ์กับประเทศจีน แม้ว่าโครงการ "China Initiative" จะสิ้นสุดลงไปในปี 2565 แต่ความกังวลเรื่องการตั้งเป้าไปที่กลุ่มเชื้อชาติและผลกระทบต่อความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงในปัจจุบัน
ที่มา: South China Morning Post