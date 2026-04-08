ครั้งแรกในรอบ 7 ปี! "หวัง อี้" เตรียมเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการ

กระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงว่า นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน มีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศเกาหลีเหนือในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 นี้ตามคำเชิญของกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือ
การเดินทางเยือนกรุงเปียงยางของ หวัง อี้ ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายน 2562 ซึ่งในขณะนั้นเขาได้เดินทางเยือนเป็นเวลา 3 วัน
เหมา หนิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่า การเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศในครั้งนี้เป็นย่างก้าวที่สำคัญของทั้งสองประเทศในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี โดยจีนพร้อมที่จะร่วมมือกับเกาหลีเหนือในการเสริมสร้างการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ และขยายการแลกเปลี่ยนความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนานให้ก้าวหน้าต่อไป
สำนักข่าวโยนฮัปของเกาหลีใต้รายงานว่า หวัง อี้ มีกำหนดการเข้าพบกับ เชว ซอนฮี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือ รวมถึงคาดว่าจะได้เข้าพบ คิม จองอึน ผู้นำสูงสุดด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศเคยหารือกันที่กรุงปักกิ่งเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยได้ให้คำมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์
นอกจากนี้ การเยือนดังกล่าวยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากสายการบินแห่งชาติของจีนกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงสู่กรุงเปียงยางเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และมีการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟโดยสารเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปี อีกทั้งการเดินทางครั้งนี้ยังมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ จะมีกำหนดการเยือนจีนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2569 หลังจากที่ต้องเลื่อนกำหนดการเดิมออกมาเนื่องจากสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่าน
ทั้งนี้ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เกาหลีเหนือได้ส่งสัญญาณความพยายามที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์กับจีนท่ามกลางความตึงเครียดกับเกาหลีใต้ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเมื่อเดือนกันยายน คิม จองอึน ได้เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อพบปะกับ สี จิ้นผิง และวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ซึ่งเป็นการพบกันต่อหน้าครั้งแรกของผู้นำจีนและเกาหลีเหนือนับตั้งแต่ปี 2562 นอกจากนี้ หลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ยังได้เดินทางเยือนเกาหลีเหนือเป็นเวลา 3 วันเมื่อเดือนตุลาคม เพื่อเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีการก่อตั้งพรรคแรงงานเกาหลีอีกด้วย
ที่มา: South China Morning Post/ แฟ้มภาพเอเอฟพี