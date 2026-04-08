ปลุกไฟเรียนแทนไฟรัก! ครูจีนใช้ประวัติการศึกษาของ &'จางหลิงเฮ่อ&' สอนนร. ให้โฟกัสที่การเรียนแทนเรื่องรัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ครูจีนใช้ประวัติการศึกษาของ จางหลิงเฮ่อ สอนนร. ให้โฟกัสที่การเรียนแทนเรื่องรัก (ภาพจาก : สื่อจีน)
หล่อครบเครื่อง สร้างเรื่องสุดๆ! สำหรับ "จางหลิงเฮ่อ" ซุปตาร์หนุ่มวัย 28 ปี ที่เรียกว่ามาแรงและฮอตที่สุดในตอนนี้ ขนาดที่คุณครูมัธยมท่านหนึ่งจากเมืองถงเหริน มณฑลกุ้ยโจว ถึงกับหยิบยกประวัติการศึกษาของนักแสดงหนุ่มมาเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆ หวังสร้างแรงบันดาลใจและป้องกันการริรักในวัยเรียน

(ภาพจาก : สื่อจีน)
โดยคุณครูได้เปิดคลิปวิดีโอสุดไวรัล อย่างการโชว์เดินแบบในงานกาล่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของสถานีโทรทัศน์หูหนาน ปี 2025-2026 ของหนุ่มจางหลิงเฮ่อในชั้นเรียน ก่อนที่จะเล่าประวัติการศึกษาของนักแสดงหนุ่ม ที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาและความสูง

จางหลิงเฮ่อในงานกาล่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของสถานีโทรทัศน์หูหนาน ปี 2025-2026 (ภาพจาก : สื่อจีน)
เพราะดีกรีความเก่งด้านวิชาการ โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์นั้นก็อยู่ในระดับแนวหน้าแถมยังจบจากคณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย Nanjing Normal University ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน

ยิ่งไปกว่านั้น ตอบสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยระดับชาติ หรือเกาเข่า ในปี 2016 เขาก็สามารถทำคะแนนสอบได้สูงถึง 378 คะแนน จาก 480 คะแนน แถมยังสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ 182 คะแนน จากคะแนนเต็ม 200 คะแนนอีกด้วย

จางหลิงเฮ่อกับบทพระเอกในเรื่องล่าหยก (ภาพจาก : สื่อจีน)
ด้วยผลการเรียนอันยอดเยี่ยม รวมทั้งหน้าตาอันโดดเด่น ชาวเน็ตหลายคนจึงยกให้นักแสดงหนุ่มเป็น "ตัวท็อปที่ครบเครื่อง ทั้งเรื่องหน้าตาและความสามารถ" พร้อมแซวว่า จางหลิงเฮ่อทำให้สเปกการเลือกหนุ่มๆ ของสาวๆ สูงขึ้น จนมองผู้ชายคนอื่นในวัยเดียวกัน หรือไล่เลี่ยกัน กลายเป็นแค่เพื่อน หรือพี่น้องไปหมดแล้ว

ด้านผู้ปกครองท่านหนึ่งบอกว่า หลังจากดูสื่อการเรียนการสอนดังกล่าว ลูกสาวของเธอก็พูดขึ้นมาว่า "​ตั้งใจเรียนสำคัญกว่าการมีความรักในตอนนี้"

(ภาพจาก : สื่อจีน)
ทั้งนี้ มีคุณครูจำนวนไม่น้อยสนับสนุนวิธีนี้ เนื่องจากภาพลักษณ์และความสามารถที่แข็งแกร่งของจางหลิงเฮ่อ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีและเข้าใจง่าย ที่จะช่วยให้นักเรียนเปลี่ยนความคิดเรื่องรักในวัยเรียน เรียกว่า งานนี้นักแสดงหนุ่มได้ช่วยให้เด็กๆ และผู้คนหันมาใส่ใจในการเรียนและพัฒนาตนเองแทนที่จะโฟกัสเรื่องความรักไปเสียแล้ว

คลิกชมคลิปในข่าว
老师这招太绝了！用张凌赫“劝退”学生早恋

ที่มา : 老師上課播「男演員走秀片」防學生談戀愛　原因曝光！家長揭驚人效果 (CTWANT)

