ปลุกไฟเรียนแทนไฟรัก! ครูจีนใช้ประวัติการศึกษาของ &'จางหลิงเฮ่อ&' สอนนร. ให้โฟกัสที่การเรียนแทนเรื่องรัก

หล่อครบเครื่อง สร้างเรื่องสุดๆ! สำหรับ "จางหลิงเฮ่อ" ซุปตาร์หนุ่มวัย 28 ปี ที่เรียกว่ามาแรงและฮอตที่สุดในตอนนี้ ขนาดที่คุณครูมัธยมท่านหนึ่งจากเมืองถงเหริน มณฑลกุ้ยโจว ถึงกับหยิบยกประวัติการศึกษาของนักแสดงหนุ่มมาเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆ หวังสร้างแรงบันดาลใจและป้องกันการริรักในวัยเรียน
โดยคุณครูได้เปิดคลิปวิดีโอสุดไวรัล อย่างการโชว์เดินแบบในงานกาล่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของสถานีโทรทัศน์หูหนาน ปี 2025-2026 ของหนุ่มจางหลิงเฮ่อในชั้นเรียน ก่อนที่จะเล่าประวัติการศึกษาของนักแสดงหนุ่ม ที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาและความสูง
เพราะดีกรีความเก่งด้านวิชาการ โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์นั้นก็อยู่ในระดับแนวหน้าแถมยังจบจากคณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย Nanjing Normal University ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน
ยิ่งไปกว่านั้น ตอบสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยระดับชาติ หรือเกาเข่า ในปี 2016 เขาก็สามารถทำคะแนนสอบได้สูงถึง 378 คะแนน จาก 480 คะแนน แถมยังสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ 182 คะแนน จากคะแนนเต็ม 200 คะแนนอีกด้วย
ด้วยผลการเรียนอันยอดเยี่ยม รวมทั้งหน้าตาอันโดดเด่น ชาวเน็ตหลายคนจึงยกให้นักแสดงหนุ่มเป็น "ตัวท็อปที่ครบเครื่อง ทั้งเรื่องหน้าตาและความสามารถ" พร้อมแซวว่า จางหลิงเฮ่อทำให้สเปกการเลือกหนุ่มๆ ของสาวๆ สูงขึ้น จนมองผู้ชายคนอื่นในวัยเดียวกัน หรือไล่เลี่ยกัน กลายเป็นแค่เพื่อน หรือพี่น้องไปหมดแล้ว
ด้านผู้ปกครองท่านหนึ่งบอกว่า หลังจากดูสื่อการเรียนการสอนดังกล่าว ลูกสาวของเธอก็พูดขึ้นมาว่า "ตั้งใจเรียนสำคัญกว่าการมีความรักในตอนนี้"
ทั้งนี้ มีคุณครูจำนวนไม่น้อยสนับสนุนวิธีนี้ เนื่องจากภาพลักษณ์และความสามารถที่แข็งแกร่งของจางหลิงเฮ่อ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีและเข้าใจง่าย ที่จะช่วยให้นักเรียนเปลี่ยนความคิดเรื่องรักในวัยเรียน เรียกว่า งานนี้นักแสดงหนุ่มได้ช่วยให้เด็กๆ และผู้คนหันมาใส่ใจในการเรียนและพัฒนาตนเองแทนที่จะโฟกัสเรื่องความรักไปเสียแล้ว
老师这招太绝了！用张凌赫“劝退”学生早恋
ที่มา : 老師上課播「男演員走秀片」防學生談戀愛 原因曝光！家長揭驚人效果 (CTWANT)