กัมพูชาใช้กม.ปราบ &'ฉ้อโกงออนไลน์&' ฉบับใหม่ ฟันโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิต

สำนักข่าวซินหัวรายงาน -- เมื่อวันจันทร์ (6 เม.ย.) กัมพูชาประกาศใช้กฎหมายต่อต้านการฉ้อโกงทางออนไลน์ฉบับใหม่ โดยสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน รักษาการประมุขแห่งรัฐ ได้ลงนามพระราชกฤษฎีกาเพื่อบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวทันที หลังจากวุฒิสภาอนุมัติขั้นสุดท้ายเมื่อวันที่ 3 เม.ย. ที่ผ่านมา
กฎหมายฉบับใหม่นี้กำหนดโทษจำคุกหัวหน้าขบวนการฉ้อโกงทางออนไลน์ระหว่าง 15-30 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิตหากการกระทำผิดของพวกเขาทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายหรือมากกว่านั้น ส่วนผู้กระทำการฉ้อโกงทางออนไลน์จะต้องโทษจำคุกระหว่าง 2-5 ปี และปรับเงินสูงสุด 500 ล้านเรียล (ราว 4.06 ล้านบาท)
ขณะที่ผู้นำฐานฉ้อโกงทางออนไลน์จะต้องโทษจำคุกระหว่าง 5-10 ปี และปรับเงินสูงสุด 1 พันล้านเรียล (ราว 8.13 ล้านบาท) แต่จะต้องโทษจำคุกระหว่าง 10-20 ปี และปรับเงินสูงสุด 2 พันล้านเรียล (ราว 16.26 ล้านบาท) หากตรวจพบการใช้ความรุนแรง การทรมาน การกักขังหน่วงเหนี่ยวโดยมิชอบ การค้ามนุษย์ หรือการบังคับใช้แรงงาน
อนึ่ง กัมพูชาดำเนินการปราบปรามเครือข่ายการฉ้อโกงทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ทั่วประเทศ เพื่อรักษาความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยในสังคม รวมถึงฟื้นฟูภาพลักษณ์ของกัมพูชาบนเวทีระหว่างประเทศ
เมื่อไม่นานนี้ ซาร์ โสคา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในของกัมพูชา กล่าวว่ากัมพูชาได้เนรเทศชาวต่างชาติที่ต้องสงสัยว่าพัวพันกับการฉ้อโกงทางออนไลน์กว่า 30,000 ราย และมีผู้ต้องสงสัยสมัครใจเดินทางออกจากกัมพูชาอีกกว่า 2.1 แสนราย หลังจากยกระดับปฏิบัติการปราบปรามตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2025
(แฟ้มภาพซินหัว : อนุสาวรีย์อิสรภาพในกรุงพนมเปญของกัมพูชา วันที่ 14 มี.ค. 2025)