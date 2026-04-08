จีนเผยยอดบริโภคโตแกร่ง ช่วงหยุดยาวเชงเม้ง

สำนักข้าวซินหัวรายงาน —กระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุว่า ยอดการบริโภคของจีนเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงวันหยุดเทศกาลเชงเม้ง 3 วัน โดยกระแสการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากการทับซ้อนกันของเทศกาลเชงเม้งและช่วงปิดเทอมฤดูใบไม้ผลิของนักเรียนชั้นประถมและมัธยมศึกษาในหลายพื้นที่
ช่วงวันหยุดซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 4-6 เม.ย. ยอดขายเฉลี่ยต่อวันของบริษัทค้าปลีกและธุรกิจจัดเลี้ยงรายใหญ่ที่อยู่ภายใต้การติดตามของกระทรวงฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบปีต่อปี
ยอดการบริโภคในหมวดที่พักโรงแรมบนแพลตฟอร์มหลักๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่ยอดการเดินทางข้ามเมืองเติบโตร้อยละ 15.1
กระทรวงฯ ระบุว่า ในช่วงวันหยุดดังกล่าว ยอดการจองเช่ารถเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 40 เมื่อเทียบปีต่อปี โดยได้รับแรงหนุนจากการเดินทางแบบครอบครัวที่เพิ่มขึ้น
รายได้จากการขายออนไลน์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ อาทิ แว่นตาอัจฉริยะ นาฬิกาและสายรัดข้อมืออัจฉริยะ รวมถึงเครื่องวัดน้ำตาลในเลือดอัจฉริยะ ก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
คาดการณ์ว่า มีการเดินทางของผู้โดยสารราว 845.38 ล้านครั้ง ทั่วจีนในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบปีต่อปี โดยหน่วยงานด้านการขนส่งระบุว่า จำนวนการเดินทางเฉลี่ยต่อวันสูงถึงราว 281 ล้านครั้ง
ทั้งนี้ เทศกาลเชงเม้ง หรือ วันไหว้บรรพบุรุษ ในปีนี้ตรงกับวันที่ 5 เม.ย. เป็นเทศกาลที่ผู้คนจะร่วมรำลึกถึงผู้ที่ล่วงลับและกราบไหว้บรรพบุรุษ นอกจากนี้ ยังเป็นช่วงเวลาพักผ่อนสั้นๆ สำหรับผู้ที่ต้องการทำกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยวชื่นชมทัศนียภาพ