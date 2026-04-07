เมียเก่าและลูกเดือดจัด! หลังเศรษฐีจีนวัย 61 ปี ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ยกสมบัติทั้งหมดกว่า 1,500 ล้านบาทให้เมียเด็ก

กลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกโซเชียล! หลัง "โหว" ชายวัย 61 ปี จากมณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) ซึ่งป่วยด้วยโรคร้ายระยะสุดท้าย ตัดสินใจยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้ "หลี่" ภรรยาคนปัจจุบันที่อายุน้อยกว่าเขาถึง 28 ปี สร้างความไม่พอใจให้อดีตภรรยาและลูกๆ
ตามรายงาน หลี่อยู่กินกับโหวมาตั้งแต่อายุ 21 ปี ก่อนที่ทั้งสองจะแต่งงานกันเมื่อ 10 ปีที่แล้ว และมีลูกชายอายุ 5 ขวบด้วยกัน 1 คน อย่างไรก็ตาม เดือนพ.ย.ที่ผ่านมา พวกเขาก็ได้รับข่าวร้าย เมื่อโหวป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย
สถานการณ์ที่กดดันและบีบบังคับ เปลี่ยนหญิงวัย 33 ปี ให้กลายเป็นคนเข้มแข็งและทำสิ่งต่างๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อน เรียกว่าจากที่ชอบให้คนอื่นมาเทคแคร์ดูแล ก็กลายเป็นว่า เธอต้องเป็นคนดูแลผู้ป่วยมะเร็งแทน ซึ่งไม่ว่าใครจะคิดอย่างไร หรือแสดงความคิดเห็นในเชิงลบสักแค่ไหน หลี่ก็ไม่สนใจและมองว่า การป่วยของโหวเป็นเพียงบททดสอบบทหนึ่ง ที่พวกเขาต้องผ่านไปให้ได้ก็เท่านั้น
“ผู้คนบอกว่า การแต่งงานของเราเหมือนกับปราสาททราย แต่พวกเขาไม่รู้ว่าสามีของฉันคอยดูแลฉันมาตั้งแต่เด็กจนโต เขามอบความรักที่ดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะมอบให้กับผู้หญิงคนหนึ่งได้” หลี่กล่าว
ความจริงแล้ว หลี่พบกับโหวขณะทำงานเป็นผู้ช่วยฝ่ายบัญชีในบริษัทโลจิสติกส์ของเขา โดยโหวเป็นคนเข้ามาจีบเธอก่อน ซึ่งเขามักจะชอบซื้อของขวัญและอาหารแพงๆ มาให้
ในฐานะแรงงานต่างถิ่น ที่มาจากครอบครัวธรรมดาๆ และมีพ่อติดการพนัน หลี่รู้สึกตกใจกับไลฟ์สไตล์ของโหวเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ช่องว่างระหว่างวัยก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ทำให้เธอเคยลังเลที่จะคบกับเขา
หลี่บอกว่า โหวสนับสนุนเธอด้วยการพาเธอไปเปิดหูเปิดตาและแนะนำให้รู้จักกับคนในสายงานของเขา สิ่งเหล่านี้ผลักดันและช่วยให้เธอก้าวไปข้างหน้า จากผู้ช่วยฝ่ายบัญชีในวันวาน กลายเป็นเจ้าของคลับเฮาส์ในวันนี้
เนื่องจากลูกที่เกิดจากอดีตภรรยากังวลเรื่องมรดก ตอนแต่งงานโหวจึงขอให้หลี่ "ทำสัญญาก่อนสมรส (Prenuptial Agreement)"
ทว่าหลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคร้าย โหวก็ตัดสินใจยกทรัพย์สินทั้งหมดให้กับหลี่ เพราะเขากลัวว่าหลี่กับลูกชายตัวน้อยจะลำบาก ประกอบกับที่ผ่านมา ตลอดกระบวนการรักษา ไม่ว่าจะเป็นเคมีบำบัด และอื่นๆ หลี่เป็นคนที่อยู่เคียงข้างและดูแลเขาเสมอ
ทั้งนี้ การตัดสินใจของโหว ถูกคัดค้านและต่อต้านอย่างรุนแรงจากอดีตภรรยาและลูกๆ จนนำไปสู่ความขัดแย้งในครอบครัว ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ หลี่ชี้แจงว่า การตัดสินใจดังกล่าวเป็นความต้องการของโหว เธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ สิ่งที่เธอสนใจมีเพียงการดูแลรักษาสุขภาพของสามีเท่านั้น พร้อมยืนยันว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาล้วนเกิดจากความรัก ไม่ใช่เพราะเรื่องเงิน
ที่มา : Dying Chinese man, 61, leaves US$43 million fortune to young wife, enrages ex-wife's family (SCMP)