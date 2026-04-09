ลูกหลานจีนแห่ซื้อ “โมเดล AI” เผากงเต๊ก รับเทศกาลเชงเม้ง

ในช่วงเทศกาลเชงเม้งปีนี้ สินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่าง เถาเป่า (Taobao) คือ ชุดกระดาษไหว้บรรพบุรุษ หรือกระดาษกงเต๊ก "ชุดรวมโมเดล AI" และ "หุ่นยนต์แม่บ้านอัจฉริยะ" ซึ่งเป็นการยกระดับจากปีก่อนๆ ที่นิยมเพียงสมาร์ทโฟนหรือหุ่นยนต์ดูดฝุ่น
รายงานระบุว่ามีการวางจำหน่ายชุดกระดาษกงเต๊กโมเดล AI ชื่อดังระดับโลก อาทิ DeepSeek, ChatGPT, Gemini, Claude และ OpenClaw โดยมีราคาจำหน่ายต่อชิ้นอยู่ที่ 35.9 หยวน (ประมาณ 170 บาท) และแบบชุดรวม 6 โมเดลในราคา 209 หยวน (ประมาณ 990 บาท) ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจนยอดการสอบถามในร้านค้าพุ่งสูงขึ้นถึง 2,000%
เจ้าของร้านค้าแห่งหนึ่งเปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นเกิดจากลูกค้าที่ต้องการสั่งทำพิเศษเพราะอยากให้บรรพบุรุษได้สัมผัสกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยใช้เวลาออกแบบกว่า 30 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมี "หุ่นยนต์พ่อบ้าน AI" ขนาดความสูง 41 เซนติเมตร ที่ระบุสรรพคุณว่าสามารถช่วยทำงานบ้านและพูดคุยคลายเหงาได้ วางจำหน่ายในราคาเพียง 26.89 หยวน (ประมาณ 125 บาท)
เทรนด์ดังกล่าวได้รับเสียงสะท้อนที่หลากหลายจากชาวเน็ตจีน บางส่วนระบุว่าเป็นการแสดงออกถึงความรักที่ร่วมสมัย เช่น การส่งแอปพลิเคชันเสียงให้บรรพบุรุษที่ไม่รู้หนังสือเพื่อให้ AI ช่วยอ่านข้อความจากลูกหลานให้ฟัง ขณะที่ข้อมูลย้อนหลังระบุว่าในปี 2568 ยอดขายสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นพิเศษสำหรับยมโลก เคยพุ่งสูงถึง 1.2 หมื่นเครื่องต่อสัปดาห์ สะท้อนให้เห็นว่าความต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่ในปรโลกเปลี่ยนไปตามยุคสมัยอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม แม้รูปแบบของสิ่งของที่ใช้เผาจะเปลี่ยนจากเงินทองเป็นอัลกอริทึมและเทคโนโลยีขั้นสูง แต่นักวิเคราะห์มองว่าแก่นแท้ของเทศกาลชิงหมิง ซึ่งเป็นการระลึกถึงและแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
ที่มา: สื่อจีน, เทคเว็บ (TechWeb)