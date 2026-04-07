หลบหน่อย เจ้ากระต่ายอีสเตอร์ ! ช่วงเทศกาลนี้ที่ฮ่องกงแมวเหมียวมาแรง

ในช่วงนี้แมวส้มกำลังเป็นดาวเด่นบนเกาะฮ่องกง เมื่อศิลปินนำความน่ารักของมันมาจัดแสดงในรูปแบบของงานศิลปะจัดวาง หรือภาพวาดฝาผนัง สร้างความสุขแก่ชาวฮ่องกงและผู้มาเยือน
วันอีสเตอร์ที่ฮ่องกงปีนี้ ( อาทิตย์ที่ 5 เมษายน) กระต่ายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ยอดนิยมของเทศกาลจึงถูกเจ้าเหมียวแย่งซีนไปโดยปริยาย
ผลงานศิลปะแมวส้มขนาดยักษ์แบบอินเทอร์แอ็กทีฟ คอยต้อนรับนักเดินทางที่สนามบินนานาชาติฮ่องกง มันนอนหลับตาอย่างมีความสุข ณ โถงอาคารผู้โดยสารขาเข้า ผู้คนพากันมาถ่ายเซลฟี่แมวตัวนี้ ซึ่งมีความยาว 8 เมตร กว้าง 7 เมตร และสูง 3.5 เมตร หูกับหางของมันกระดิกได้
หญิงผู้หนึ่งเดินทางมากับลูก ๆ เล่าความรู้สึกตื่นเต้นในโลกโซเชียลว่า หลังจากเหนื่อยล้ากับเที่ยวบินระยะไกล แต่พอได้เห็นผลงานศิลปะจัดวางชิ้นนี้ ก็ รู้สึกตัวเองได้เติมพลังกลับมาสดชื่นอีกครั้ง
โฆษกของสนามบินให้เหตุผลว่า เนื่องจากสัตว์ถือเป็นภาษาสากลอย่างหนึ่ง จึงได้นำแมวยักษ์มาติดตั้ง เพื่อมอบเซอร์ไพรส์สุดพิเศษแก่นักเดินทางในช่วงเทศกาลอีสเตอร์และวันเด็กในต้นเดือนเมษายน ซึ่งเป็นฤดูท่องเที่ยวพักผ่อนคึกคักที่สุดสำหรับครอบครัวและการทัศนศึกษา
นอกจากแมวส้มที่สนามบินแล้ว ยังมีภาพวาดฝาผนังแมวในอีกหลายสถานที่ เช่น ที่เหย่า-มา-เต๋ย ย่านเก่าแก่ในเกาลูน เป็นการวาดโดยศิลปินท้องถิ่น ซึ่งนำภาพวาด The Starry Night ( ราตรีประดับดาว) ของวินเซนต์ แวน โกห์ มาตีความใหม่
ตุ๊กตาแมวส้มเป่าลมอีกสามตัวนอนแผ่หลาเต็มสนามหญ้าในเขตวัฒนธรรมเวสต์เกาลูน เป็นจุดเด่นของงาน WestK FunFest ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นงานสำหรับครอบครัว ผลงานศิลปะจัดวางนี้มีชื่อว่า “แมวยักษ์เป่าลมหลับใหลมาเป็นเวลาพันปี”(“Air Giants – The Cats that Slept for a Thousand Years”)
