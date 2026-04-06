จีนประหารชีวิตนักค้ายาเสพติดสัญชาติฝรั่งเศส ยันบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ

จีนประหารชีวิต นาย Chan Thao Phoumy นักค้ายาเสพติดสัญชาติฝรั่งเศสในนครกวางโจว ท่ามกลางการแสดงความกังวลและคัดค้านจากรัฐบาลฝรั่งเศส โดยกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสระบุว่ารู้สึก "ตกใจ" ต่อการตัดสินใจครั้งนี้ของจีน แม้ว่าทางรัฐบาลฝรั่งเศสจะพยายามใช้ความพยายามทางการทูตและเหตุผลด้านมนุษยธรรมเพื่อขออภัยโทษมาโดยตลอด แต่จีนยังคงยืนยันที่จะดำเนินการประหารชีวิตหลังจากจำคุกมานานกว่า 20 ปี
ทางด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศฝรั่งเศสได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า การปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกประเทศ จีนเป็นประเทศที่ปกครองด้วยกฎหมาย และได้ดำเนินการต่อจำเลยทุกสัญชาติด้วยความเท่าเทียมและเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัด พร้อมยืนยันว่าสิทธิและสวัสดิการของจำเลยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างครบถ้วน
สำหรับประวัติคดีของ เฉิน เซิน เขาเกิดที่ประเทศลาวแต่ถือสัญชาติฝรั่งเศส ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนจับกุมในปี 2548 พร้อมกับผู้ต้องหาคนอื่นๆ อีก 89 คน ในข้อหาพัวพันกับเครือข่ายผลิตและจำหน่ายยาเสพติดสังเคราะห์รายใหญ่ ต่อมาในปี 2550 ศาลชั้นกลางนครกวางโจวได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาลักลอบขนส่งและจำหน่ายยาเสพติด
อย่างไรก็ตาม ในปี 2553 ศาลนครกวางโจวได้พิจารณาคดีใหม่หลังจากพบความผิดเพิ่มเติม และเปลี่ยนบทลงโทษเป็นประหารชีวิต เนื่องจากพยานหลักฐานระบุว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เขาเกี่ยวข้องนั้น มีการผลิตและจำหน่ายเฮโรอีนและยาไอซ์รวมแล้วมากกว่า 8 ตัน
ที่มา: สำนักข่าวบีบีซี และสำนักข่าวซินหัว