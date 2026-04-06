ส่องกลยุทธ์รถบัสจีน เมื่อรถบัสไม่ได้มีไว้แค่รับ-ส่ง แต่กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุข!

ลบภาพจำรถบัสแบบเดิมๆ! เมื่อผู้ประกอบการรถบัสในมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน ปรับตัวสู้แอปพลิเคชันเรียกรถและธุรกิจแชร์จักรยานที่แย่งลูกค้าไปมหาศาล ด้วยการตกแต่งรถในธีมต่างๆ พร้อมเพิ่มบริการใหม่ๆ เปลี่ยนการเดินทางอันแสนเหน็ดเหนื่อยและน่าเบื่อ ให้กลายเป็นการผจญภัยที่เต็มไปด้วยความสุขและความบันเทิง หวังพลิกบทบาทเป็นมากกว่าผู้ให้บริการด้านการขนส่ง โดยมีบริการที่น่าสนใจให้เลือกสรร ดังนี้
1.รถบัสติ่มซำ
บริการนี้เปิดตัวครั้งแรกในกว่างโจวเมื่อปี 2022 เป็นการร่วมมือกันระหว่าง Guangzhou Bus Group กับร้านอาหารสไตล์กวางตุ้งในท้องถิ่น โดยผู้โดยสารจะได้ดื่มด่ำกับติ่มซำรสเลิศบนรถบัส 2 ชั้น พร้อมชมวิวแลนด์มาร์กสำคัญๆ ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น 90 นาที สงวนราคาอยู่ที่ 99-128 หยวน (ประมาณ 495-640 บาท)
2.รถบัสอาหารเช้า
รถบัสอาหารเช้าเปิดตัวในเมืองเซินเจิ้น เมื่อปี 2024 โดยผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าก่อน 1 วัน สามารถเลือกรับนมถั่วเหลืองและอาหารเช้าได้ในราคาสบายกระเป๋า เพียง 8 หยวน (ประมาณ 40 บาท)
3.รถบัส Pet Friendly
เซินเจิ้นยังเอาใจคนรักสัตว์เลี้ยง ด้วยบริการรถบัสที่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเดินทางไปด้วยกันกับเจ้าของ ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยมีอัตราค่าบริการอยู่ที่ 20 หยวน (ประมาณ 100 บาท) ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หรือสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัว
4.รถบัสคาราโอเกะและโรงหนัง
เปิดให้บริการในกว่างโจว โดยเป็นการเปลี่ยนรถบัสธรรมดาๆ ให้กลายเป็นพื้นที่มอบความบันเทิงให้กับผู้โดยสารแบบเคลื่อนที่ ซึ่งตลอดระยะเวลาเดินทางกว่า 75 นาที ผู้โดยสารสามารถเลือกชมภาพยนตร์ งิ้ว การแสดงมายากล หรือร้องคาราโอเกะได้ ในราคาเพียง 40 หยวน (ประมาณ 200 บาท) ต่อคน
5.รถบัสตัดผม
เมืองต่งกวน เปิดตัวรถบัสตัดผมเคลื่อนที่ โดยสามารถรองรับลูกค้าได้สูงสุดครั้งละ 3 ท่าน โดยมีช่างตัดผมพร้อมให้บริการทั้งสิ้น 4 คน สำหรับผู้สูงอายุ เด็กด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางสามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
6.รถบัสงานแต่ง
บริการให้เช่ารถบัสเพื่อนำไปใช้ในงานแต่งงาน โดยบ่าวสาวนิยมเช่ารถบัสสาย 520 (ตัวเลขที่อ่านถอดเสียงมาแล้วคล้ายกับ "หว่ออ้ายหนี่" หรือ “ฉันรักคุณ” ในภาษาจีน) เพื่อใช้เป็นรถรับเจ้าสาว
ทั้งนี้ ประเด็นเกี่ยวกับรถบัสที่ถูกแปลงโฉม และตกแต่งในธีมต่างๆ พร้อมบริการใหม่ๆ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในโลกโซเชียล สะท้อนให้เห็นว่าผู้คนปัจจุบันให้ความสำคัญกับประสบการณ์ระหว่างการเดินทาง พอๆ กับการไปให้ถึงจุดหมาย
อนึ่ง มณฑลกวางตุ้ง ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของจีน โดยตั้งเป้าต้อนรับนักท่องเที่ยวมากกว่า 950 ล้านคนต่อปี และหวังสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจมากกว่า 1.3 ล้านล้านหยวนภายในปี 2027
ที่มา : China 'immersive' fun buses see rise of mobile venues for karaoke, films, dim sum, and more (SCMP)