จีนเปิดตัวซอฟต์แวร์ควบคุม "โดรนโครงไม้ไผ่" โอเพนซอร์สครั้งแรกของโลก

จีนประสบความสำเร็จในการเปิดตัวระบบควบคุมการบินแบบโอเพนซอร์ส (Open-source) สำหรับโดรนที่ใช้โครงสร้างจากไม้ไผ่เป็นครั้งแรกของโลก หวังขับเคลื่อนการใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ราคาประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คณะวิจัยจากโรงเรียนการบินพลเรือนแห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นโพลีเทคนิคัล (Northwestern Polytechnical University) ได้พัฒนาซอฟต์แวร์นี้เพื่อแก้ไขข้อจำกัดสำคัญในการใช้วัสดุธรรมชาติมาทำโครงสร้างโดรน โดยเฉพาะปัญหาการสั่นสะเทือนความถี่ต่ำในช่วง 8-20 เฮิรตซ์ ซึ่งมักเกิดขึ้นกับโครงสร้างไม้ไผ่และส่งผลให้ระบบควบคุมการบินมาตรฐานทั่วไปไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานระบุว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ใช้บอร์ดควบคุมที่สร้างจากชิปอุตสาหกรรมร่วมกับระบบหน่วยวัดแรงเฉื่อยคู่ (Dual IMU) และมีการปรับแต่งอัลกอริทึม "Extended Kalman Filter" ให้สอดคล้องกับคุณสมบัติทางโครงสร้างของไม้ไผ่ ส่งผลให้ค่าความหน่วงในการควบคุม (Control Latency) ลดลงจากเดิม 15-20 มิลลิวินาที เหลือเพียง 8-10 มิลลิวินาที ช่วยให้โดรนมีความเสถียรและตอบสนองได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
เถียน เวย วิศวกรอาวุโสของโครงการ เปิดเผยว่า การเปิดเผยรหัสต้นฉบับทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์และการตั้งค่าโครงสร้าง จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถนำไปปรับใช้กับโดรนไม้ไผ่รูปแบบต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเขียนอัลกอริทึมใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้โดรนรักษ์โลกในภาคอุตสาหกรรมและการศึกษา ทั้งในด้านการตรวจวัดสภาพแวดล้อมและการตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้
นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังรองรับโปรโตคอลการสื่อสาร MAVLink และสามารถทำงานร่วมกับระบบนิเวศอิเล็กทรอนิกส์กระแสหลักได้ทันที โดยทีมวิจัยมีแผนที่จะพัฒนาระบบให้มีความทนทานต่อสภาพอากาศและความชื้นที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต
ที่มา: South China Morning Post