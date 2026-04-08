ไม่ง้อน้ำมัน! จีนส่งเครื่องบินขนส่งพลังงานไฮโดรเจนขึ้นบินเที่ยวแรก ท่ามกลางวิกฤตพลังงานโลก

เครื่องบินบรรทุกสินค้าไร้คนขับขนาด 7.5 ตัน ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบพร็อปพลังงานไฮโดรเจน ประสบความสำเร็จในการบินทดสอบเที่ยวแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ณ เมืองจูโจว มณฑลหูหนาน ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของจีนในการผลักดันอุตสาหกรรมการบินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เครื่องยนต์ไฮโดรเจนดังกล่าวถือเป็นเครื่องยนต์ประเภทเทอร์โบพร็อปที่มีพละกำลังมากที่สุดในโลก โดยสามารถสร้างกำลังได้มากกว่า 1 เมกะวัตต์ จากรายงานของสำนักข่าวซินหัวระบุว่า การบินทดสอบใช้เวลาทั้งหมด 16 นาที ครอบคลุมระยะทาง 36 กิโลเมตร ที่ความเร็ว 220 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และรักษาระดับความสูงที่ 300 เมตร ซึ่งเครื่องยนต์ทำงานได้อย่างปกติและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดการทดสอบ
ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนว่าจีนได้สร้าง "ห่วงโซ่เทคโนโลยีที่สมบูรณ์" สำหรับเครื่องยนต์การบินพลังงานไฮโดรเจน ตั้งแต่ชิ้นส่วนหลักไปจนถึงการประกอบเครื่องยนต์ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการนำพลังงานไฮโดรเจนไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการบินต่อไป โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับภาวะชะงักงันและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรง จากวิกฤตความขัดแย้งในช่องแคบฮอร์มุซที่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางการขนส่งน้ำมันดิบ
อย่างไรก็ตาม การนำเครื่องบินพลังงานไฮโดรเจนมาใช้ในเชิงพาณิชย์ยังคงมีอุปสรรคทางเทคนิค เนื่องจากไฮโดรเจนเหลวต้องจัดเก็บในถังควบคุมอุณหภูมิที่ใช้พื้นที่มากกว่าถังน้ำมันเครื่องบินปกติถึง 4 เท่า รวมถึงความจำเป็นในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการกำหนดมาตรฐานการรับรองระดับสากล โดยทางเออีซีซีคาดการณ์ว่า จะเริ่มนำเครื่องยนต์นี้มาใช้กับเศรษฐกิจระดับต่ำ (Low-altitude economy) เช่น การขนส่งสินค้าระหว่างเกาะ ก่อนจะขยายไปสู่การบินเส้นทางหลักในอนาคต
ทั้งนี้ จีนได้เร่งพัฒนาเทคโนโลยีการบินสีเขียวมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 ได้ทดสอบเครื่องบินต้นแบบ 4 ที่นั่งพลังงานไฮโดรเจน ณ เมืองเสิ่นหยาง และในปีเดียวกันได้จัดแสดงเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในงานจูไห่ แอร์โชว์ เพื่อเร่งขีดความสามารถในการแข่งขันกับค่ายยุโรปอย่าง แอร์บัส ที่ตั้งเป้าส่งเครื่องบินพลังงานไฮโดรเจนออกสู่ตลาดภายในปี 2583-2588
ที่มา: South China Morning Post