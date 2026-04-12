จีนเผยโฉมโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในอวกาศ ชูศักยภาพด้านการทหาร

จีนเปิดเผยความคืบหน้าครั้งสำคัญของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอวกาศ โดยระบุว่าเทคโนโลยีการส่งพลังงานจากวงโคจรนี้ไม่เพียงแต่จะผลิตพลังงานสะอาดเท่านั้น แต่ยังมีศักยภาพสูงในการสนับสนุนภารกิจด้านการทหาร การสอดแนม และสงครามอิเล็กทรอนิกส์
ต้วน เป่าเหยียน ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยซีเตี้ยน และสมาชิกสภาวิศวกรรมแห่งชาติจีน ซึ่งเป็นผู้ออกแบบหลักของโครงการ "จูรื่อ" (Zhuri) เปิดเผยผ่านวารสารวิชาการ เซียนเทีย สินิกา อินฟอร์เมชันนิส (Scientia Sinica Informationis) ว่าทีมวิจัยได้ปรับปรุงการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในวงโคจรขนาดมหึมานี้ใหม่ โดยระบบใหม่จะรองรับภารกิจที่หลากหลาย เช่น การสื่อสาร การนำทาง การตรวจการณ์ การรบกวนสัญญาณ และการควบคุมระยะไกล
หัวใจสำคัญของเทคโนโลยีนี้คือการใช้ลำแสงไมโครเวฟที่แคบและแม่นยำสูงเพื่อส่งพลังงานจากอวกาศลงสู่พื้นดินในระยะทางไกล ซึ่งความสามารถในการควบคุมทิศทางลำแสงที่แม่นยำนี้ สามารถประยุกต์ใช้ในการส่งสัญญาณเฉพาะจุดเพื่อรบกวนการสื่อสารของฝ่ายตรงข้าม หรือใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสื่อสารทางทหารได้
สำหรับการออกแบบใหม่ที่เรียกว่า "โอเมกา" (OMEGA) หรือ Orbit M-shaped Exploration and Gigawatt Application ได้เปลี่ยนจากโครงสร้างเดี่ยวขนาดใหญ่มาเป็นระบบโมดูลาร์ (Modular system) ที่ประกอบด้วยหน่วยย่อยจำนวนมากทำงานร่วมกัน วิธีการนี้ช่วยลดความท้าทายด้านวิศวกรรมในการจัดการพลังงานมหาศาลในอวกาศ และช่วยให้ระบบยังคงทำงานได้แม้จะมีบางส่วนเสียหาย
ทั้งนี้ จีนเริ่มทดสอบกระบวนการทั้งหมดในสถานีภาคพื้นดินขนาด 75 เมตร มาตั้งแต่ปี 2565 โดยโครงการ "จูรื่อ" มีเป้าหมายที่จะแข่งขันกับแนวคิด SPS-ALPHA ขององค์การนาซา (NASA) ซึ่งทางฝั่งจีนเชื่อว่าดีไซน์โอเมกามีโครงสร้างที่ซับซ้อนน้อยกว่า และมีการจัดการความร้อนรวมถึงการเก็บเกี่ยวพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า
