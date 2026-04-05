วิวาห์รถดูดส้วม! เจ้าบ่าวจีนจัดขบวนรถดูดส้วมไปรับเจ้าสาว ลั่นไม่มีอะไรต้องอาย

กลายเป็นงานวิวาห์ที่สร้างความฮือฮาไม่น้อย! เมื่อเจ้าบ่าวท่านหนึ่ง จากมณฑลอานฮุย เลือกใช้ "รถดูดส้วม" กว่า 9 คัน มาจัดขบวนแห่รับตัวเจ้าสาว แทนที่จะใช้รถยนต์ทั่วไปเหมือนอย่างคนอื่น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศจีน ที่มีการเลือกใช้รถดูดส้วมมารับเจ้าสาว โดยเจ้าบ่าวมีชื่อว่า "พานฮ่าวหนาน" อายุ 30 กว่าปี ส่วนเจ้าสาวมีชื่อว่า "หลี่หย่าฉิง"
ตามรายงาน พานจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ หลังทำธุรกิจสตาร์ทอัพล้มเหลว เขาก็เลือกที่จะกลับมาสืบทอดกิจการบริษัทกำจัดและขนส่งสิ่งปฏิกูลของคุณพ่อ ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองสือซี มณฑลเจ้อเจียง มายาวนานกว่า 2 ทศวรรษ
ถึงจะเป็นลูกชายเจ้าของบริษัท ทว่าพานก็ทำตัวเหมือนกับพนักงานทั่วไป เขาขับรถดูดส้วมและลงมือปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ด้วยตนเอง ก่อนที่จะขับรถเมอร์เซเดส-เบนซ์กลับบ้านหลังเลิกงาน
พานและหลี่หมั้นกันในเดือนส.ค.2025 ตอนแรกที่พานเสนอว่าจะใช้รถดูดส้วมเป็นรถแต่งงาน พ่อแม่ของเขาได้คัดค้านอย่างรุนแรง ทว่าพอเห็นว่าที่ลูกสะใภ้ดูจะชอบใจและเห็นด้วยกับไอเดียนี้ ก็ยอมใจอ่อน
"ขบวนรถแต่งงานแบบนี้ดูโรแมนติกมาก" "ฉันไม่เคยคิดว่างานที่เขาทำจะดูแตกต่างจากคนอื่น เขาทำงานหนักมากเพื่อหาเงิน นั่นคือสิ่งที่ฉันให้ค่ามากที่สุด" หลี่กล่าว
คลิปวิดีโอขบวนรถดูดส้วมทั้ง 9 คัน ที่ถูกทำความสะอาดจนเอี่ยมอ่อง พร้อมตกแต่งด้วยดอกไม้และติดป้ายอวยพรอย่างสวยงาม กลายเป็นไวรัลบนโซเชียล โดยรถบรรทุก 2 คันเป็นของบริษัทพ่อเขาเอง ส่วนคันอื่นๆ นั้นล้วนได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมอาชีพ
"เหล่าขุนนางจากเหอเฟย มณฑลอานฮุย ขออวยพรให้ราชาอึฮ่าวหนานมีความสุขในชีวิตคู่" ข้อความบนป้ายอวยพรที่ติดอยู่บนรถดูส้วมคันหนึ่ง
ทั้งนี้ มีรายว่าพานมีรายได้ประมาณ 30,000 หยวน (ประมาณ 150,000 บาท) ต่อเดือน เขาภาคภูมิใจในอาชีพนี้มาก ไม่ว่าใครจะด้อยค่า ดูถูก หรือมองอาชีพนี้อย่างไรก็ตาม “ถึงแม้ว่างานของเราจะสกปรกและเหม็นที่สุด แต่เงินที่เราได้มานั้นสุจริต” “เมื่อเทียบกับอาชีพอื่นๆ อุตสาหกรรมของเราค่อนข้างมั่นคง...ตราบใดที่ผู้คนยังต้องกินและเข้าห้องน้ำ เราก็ยังเป็นที่ต้องการ ตราบใดที่ยังมีท่อระบายน้ำ เราก็ไม่ตกงาน"
9輛吸糞車、6輛轎車組成婚車隊！
ที่มา : Chinese man uses septic tank trucks on wedding day; bride happily embraces unique choice (SCMP)