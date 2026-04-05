เทนเซ็นต์เปิดตัว ‘คลอว์โปร’ รุกตลาด AI Agent สำหรับองค์กร พร้อมเชื่อมต่อ ‘คิวคิว’ เต็มรูปแบบ

ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีจีน "เทนเซ็นต์" (Tencent Holdings) ประกาศขยายอาณาจักรชุดซอฟต์แวร์ "โอเพนคลอว์" (OpenClaw) ด้วยการเปิดตัวเครื่องมือใหม่สำหรับภาคธุรกิจในชื่อ "คลอว์โปร" (ClawPro) เพื่อเร่งทำตลาดในช่วงที่กระแสความนิยมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในประเทศจีนกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด
คลอว์โปร เปิดให้บริการในรูปแบบเบตา (Public Beta) โดยหน่วยธุรกิจคลาวด์ของเทนเซ็นต์ โดยถูกออกแบบมาให้เป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการ AI Agent สำหรับองค์กรโดยเฉพาะ ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถเลือกใช้งานแม่แบบ ติดตามการใช้โทเคน และดูแลความปลอดภัยในการใช้งาน AI ได้ในที่เดียว ซึ่งเทนเซ็นต์ระบุว่าจุดเด่นของคลอว์โปรคือความง่ายในการติดตั้งที่ใช้เวลาเพียง 10 นาที โดยไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเฉพาะทาง
ในช่วงการทดสอบภายในที่ผ่านมา มีองค์กรกว่า 200 แห่ง ทั้งในภาคการเงิน รัฐบาล และอุตสาหกรรมการผลิต ได้นำคลอว์โปรไปใช้งานแล้ว นอกจากนี้ เทนเซ็นต์ยังได้กระชับความร่วมมือกับแพลตฟอร์มโอเพนคลอว์ โดยส่งแอปพลิเคชันส่งข้อความระดับตำนานอย่าง "คิวคิว" (QQ) เข้าไปรวมอยู่ในระบบหลักของโอเพนคลอว์อย่างเป็นทางการ (Native Integration) ถือเป็นโซเชียลมีเดียสัญชาติจีนรายแรกที่เชื่อมต่อในลักษณะนี้
อย่างไรก็ตาม ในวันเดียวกันนั้น เทนเซ็นต์ได้ออกมาขออภัยผู้ใช้งานหลังจากบริการ "เวิร์กบัดดี้" (WorkBuddy) และ "โค้ดบัดดี้" (CodeBuddy) ประสบปัญหาขัดข้องในการเข้าสู่ระบบเป็นเวลาหลายชั่วโมงในช่วงเช้า โดยบริษัทได้มอบคะแนนชดเชยจำนวน 1,000 เครดิตให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
การเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนถึงการแข่งขันที่ดุเดือดในตลาด AI ของจีน โดยคู่แข่งสำคัญอย่าง "อาลีบาบา" (Alibaba Group Holding) ได้ออกแนวทางการเชื่อมต่อโอเพนคลอว์เข้ากับ "ติงทอล์ก" (DingTalk) แพลตฟอร์มสื่อสารในองค์กรของตน ขณะที่ "วอลเคโน เอนจิน" (Volcano Engine) ภายใต้เครือ "ไบต์แดนซ์" (ByteDance) ได้เปิดตัว "อาร์กคลอว์" (ArkClaw) เพื่อนำเสนอทางเลือกในการใช้งาน AI บนคลาวด์แบบสำเร็จรูปเช่นกัน
ที่มา: South China Morning Post