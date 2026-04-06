สื่อกองทัพจีนแฉญี่ปุ่นมีพลูโทเนียมมากพอผลิตหัวรบนิวเคลียร์ได้กว่า 5,500 ชุด

พีแอลเอ เดลี (PLA Daily) กระบอกเสียงอย่างเป็นทางการของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน เผยแพร่รายงานพิเศษระบุว่าญี่ปุ่นกำลังขยายอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างเป็นอันตรายจน "ล้ำเส้นแดง" พร้อมอ้างว่าญี่ปุ่นมีปริมาณวัสดุนิวเคลียร์ในครอบครองจำนวนมหาศาลและมีเทคโนโลยีพร้อมผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ในระยะเวลาอันสั้น
รายงานระบุว่า ณ สิ้นปี 2567 ญี่ปุ่นมีพลูโทเนียมที่แยกตัวแล้วจำนวน 44.4 ตัน ซึ่งเพียงพอต่อการสร้างหัวรบนิวเคลียร์ได้ประมาณ 5,500 ชุด โดยกองทัพจีนเตือนว่าหากญี่ปุ่นหลุดพ้นจากข้อจำกัดของหลักการไม่รับนิวเคลียร์ทั้ง 3 ประการ ญี่ปุ่นจะกลายเป็นรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองโดยพฤตินัยทันที นอกจากนี้ยังกล่าวหาว่าโตเกียวได้วางรากฐานการเปลี่ยนผ่านนโยบายกลาโหมภายใต้ฉากบังหน้าของเทคโนโลยีพลเรือน
ในปี 2568 รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดสรรงบประมาณสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 1.75 หมื่นล้านเยน (ประมาณ 4,000 ล้านบาท) สำหรับโปรแกรมวิจัยการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ถึง 18 เท่า เพื่อเปลี่ยนเทคโนโลยีพลเรือนมาใช้ในกองทัพ พร้อมจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมป้องกันประเทศในรูปแบบเดียวกับ DARPA ของสหรัฐฯ เมื่อปี 2567
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและญี่ปุ่นทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็ว หลังจากนายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทากาอิจิ กล่าวเมื่อเดือนพฤศจิกายนว่า โตเกียวอาจเข้ามามีส่วนร่วมทางทหารหากปักกิ่งโจมตีไต้หวัน ส่งผลให้ปักกิ่งตอบโต้อย่างรุนแรงด้วยการระงับการแลกเปลี่ยนทางการทูต และประกาศห้ามส่งออกสินค้าที่ใช้งานได้ทั้งทางพลเรือนและทหารไปยังญี่ปุ่นเมื่อเดือนมกราคม 2569 รวมถึงการขึ้นบัญชีดำ 20 บริษัทญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์
บริษัทที่ถูกคว่ำบาตรประกอบด้วยยักษ์ใหญ่อย่าง มิตซูบิชิ เฮฟวี อินดัสทรีส์, คาวาซากิ เฮฟวี อินดัสทรีส์ และ ไอเอชไอ โดยรายงานชี้ว่าในงบประมาณปี 2566 มูลค่าสัญญาจ้างระหว่าง มิตซูบิชิ เฮฟวี อินดัสทรีส์ กับกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น พุ่งสูงขึ้นถึง 4.6 เท่า โดยเฉพาะในส่วนของขีปนาวุธระยะไกลและเรือรบ นอกจากนี้บริษัทยังได้รับสัญญามูลค่า 6.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 230,000 ล้านบาท) เพื่อสร้างเรือรบให้ออสเตรเลียอีกด้วย
ที่มา: South China Morning Post