xs
xsm
sm
md
lg

“ละครแนวตั้ง” ทำงานเหมือน “เทรนด์บน TikTok”อย่างไร จนทิ้งห่างสตูดิโอใหญ่ๆ แบบไม่เห็นฝุ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ไมโครดราม่า หรือละครสั้นแนวตั้งสามารถทำให้ผู้ชมติดกันงอมแงมได้เหมือนกับวิดีโอเกมและทิโมที โอห์ ( Timothy Oh ) ผู้จัดการทั่วไปของ COL Group ซึ่งเป็นบริษัทผลิตละครสั้นสัญชาติจีนเป็นคนหนึ่งที่รู้ดีว่าต้องทำอย่างไรถึงจะดึงดูดผู้ชมให้ติดตามอย่างต่อเนื่อง
 
ละครแนวตั้ง เป็นรูปแบบความบันเทิงซึ่งกำลังมาแรง โดยนำเสนอวิดีโอสั้นแบบซีรีส์ ถ่ายทำในอัตราส่วนภาพ 9:16 เพื่อการรับชมบนสมาร์ตโฟนโดยเฉพาะ ละครเรื่องหนึ่งมีทั้งหมด 30 - 70 ตอน แต่ละตอนมีความยาวเพียง 1- 3 นาที ออกแบบมาเพื่อการรับชมอย่างรวดเร็ว น่าติดตาม และดูต่อเนื่องยาวนานกันแบบมาราธอน
 
ละครโทรทัศน์แบบดั้งเดิมในปัจจุบันมักเก็บค่าชมแบบ Streaming Subscriptions คือจ่ายเป็นรอบ เช่น รายเดือน หรือรายปี แต่ละครสั้นกลับใช้โมเดลธุรกิจเกมfreemium gaming model สามารถรับชมตอนต่างๆ ได้ฟรีในจำนวนตอนไม่มาก จากนั้น ต้องดูโฆษณาหรือซื้ออัญมณี ( gems ) และโทเค็นเพื่อรับชมตอนต่อไป

ทิโมที โอห์ ( Timothy Oh ) ผู้จัดการทั่วไปของ COL Group
“ ถ้าคุณให้ความสำคัญกับเวลา คุณก็ใช้เงินซื้อเวลา เหมือนในการเล่นเกมที่คุณจ่ายเงินเพื่อข้ามขั้นตอนการสะสมเหรียญและอัปเกรดทุก ๆ วัน”

“ถ้าไม่มีเวลารอ ก็จ่ายเงินแค่นั้น ” โอห์พูดถึงวิธีเก็บค่าบริการสำหรับการชมละครแนวตั้ง

โอห์เริ่มต้นอาชีพในฐานะผู้สร้างภาพยนตร์ จากนั้น ทำงานด้านการตลาดให้กับโซนี่ พิกเจอร์ส ในช่วงปี 2557 – 2560

ในช่วงเวลานั้นเอง เแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเริ่มเข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจเคเบิลทีวีในสหรัฐอเมริกา โอห์ก็หันมาทำงานในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของบริษัท Microgaming ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องแอปพลิเคชันเกมบนโทรศัพท์มือถือ โดยทำงานที่นั่นอยู่นาน 7 ปี

ที่มา : SCMP

