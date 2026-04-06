“ละครแนวตั้ง” ทำงานเหมือน “เทรนด์บน TikTok”อย่างไร จนทิ้งห่างสตูดิโอใหญ่ๆ แบบไม่เห็นฝุ่น

ไมโครดราม่า หรือละครสั้นแนวตั้งสามารถทำให้ผู้ชมติดกันงอมแงมได้เหมือนกับวิดีโอเกมและทิโมที โอห์ ( Timothy Oh ) ผู้จัดการทั่วไปของ COL Group ซึ่งเป็นบริษัทผลิตละครสั้นสัญชาติจีนเป็นคนหนึ่งที่รู้ดีว่าต้องทำอย่างไรถึงจะดึงดูดผู้ชมให้ติดตามอย่างต่อเนื่อง
ละครแนวตั้ง เป็นรูปแบบความบันเทิงซึ่งกำลังมาแรง โดยนำเสนอวิดีโอสั้นแบบซีรีส์ ถ่ายทำในอัตราส่วนภาพ 9:16 เพื่อการรับชมบนสมาร์ตโฟนโดยเฉพาะ ละครเรื่องหนึ่งมีทั้งหมด 30 - 70 ตอน แต่ละตอนมีความยาวเพียง 1- 3 นาที ออกแบบมาเพื่อการรับชมอย่างรวดเร็ว น่าติดตาม และดูต่อเนื่องยาวนานกันแบบมาราธอน
ละครโทรทัศน์แบบดั้งเดิมในปัจจุบันมักเก็บค่าชมแบบ Streaming Subscriptions คือจ่ายเป็นรอบ เช่น รายเดือน หรือรายปี แต่ละครสั้นกลับใช้โมเดลธุรกิจเกมfreemium gaming model สามารถรับชมตอนต่างๆ ได้ฟรีในจำนวนตอนไม่มาก จากนั้น ต้องดูโฆษณาหรือซื้ออัญมณี ( gems ) และโทเค็นเพื่อรับชมตอนต่อไป
“ ถ้าคุณให้ความสำคัญกับเวลา คุณก็ใช้เงินซื้อเวลา เหมือนในการเล่นเกมที่คุณจ่ายเงินเพื่อข้ามขั้นตอนการสะสมเหรียญและอัปเกรดทุก ๆ วัน”
“ถ้าไม่มีเวลารอ ก็จ่ายเงินแค่นั้น ” โอห์พูดถึงวิธีเก็บค่าบริการสำหรับการชมละครแนวตั้ง
โอห์เริ่มต้นอาชีพในฐานะผู้สร้างภาพยนตร์ จากนั้น ทำงานด้านการตลาดให้กับโซนี่ พิกเจอร์ส ในช่วงปี 2557 – 2560
ในช่วงเวลานั้นเอง เแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเริ่มเข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจเคเบิลทีวีในสหรัฐอเมริกา โอห์ก็หันมาทำงานในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของบริษัท Microgaming ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องแอปพลิเคชันเกมบนโทรศัพท์มือถือ โดยทำงานที่นั่นอยู่นาน 7 ปี
ที่มา : SCMP