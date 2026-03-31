คดีพลิก! ไวรัลสุนัข 7 ตัวเดินบนทางหลวงที่แท้ไม่ใช่การหนีจากร้านเนื้อสุนัข แต่เป็นการตามจีบกัน

กลายเป็นประเด็นที่สร้างความประทับใจไปทั่วโลกจากคลิปวิดีโอสุนัข 7 ตัวที่ดูเหมือนกำลังหลบหนีจากการถูกกักขังในร้านเนื้อสุนัข แต่ความจริงล่าสุดกลับกลายเป็นเรื่องโอละพ่อ เมื่อมีการเปิดเผยว่าสุนัขกลุ่มดังกล่าวเพียงแค่เดินตามสุนัขตัวเมียที่กำลังอยู่ในอาการติดสัดเท่านั้น
เหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้ใช้ถนนในนครฉางชุน มณฑลจี๋หลิน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน บันทึกภาพสุนัข 7 ตัวเดินเรียงแถวไปตามทางหลวง ซึ่งสร้างความกังวลจนมีการแจ้งเจ้าหน้าที่จราจรให้เข้าช่วยเหลือ คลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วในสื่อสังคมออนไลน์จีนและต่างประเทศ โดยมียอดเข้าชมมากกว่า 230 ล้านครั้ง ชาวเน็ตบางส่วนคาดเดาว่าพวกมันอาจตกจากรถบรรทุกหรือหนีออกมาจากร้านเนื้อสุนัข ขณะที่บางส่วนใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สร้างภาพเรื่องราวการเดินทางกลับบ้านที่แสนกล้าหาญของพวกมัน
อย่างไรก็ตาม สื่อทางการท้องถิ่นและอาสาสมัครได้ออกมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในภายหลัง โดยถงถง อาสาสมัครช่วยเหลือสัตว์ระบุว่า ทีมงานได้ใช้ทั้งโดรนและการเดินเท้าตามหมู่บ้านเพื่อตามหาเจ้าของ จนพบว่าสุนัขทั้งหมดได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้ว
ด้านเจ้าของสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด ซึ่งเป็นสุนัขตัวนำในคลิป นามว่า จาง เปิดเผยกับสื่อท้องถิ่นว่า สุนัขของเธอชื่อ "ชื่อเป่า" ไม่ได้ถูกขโมยหรือได้รับบาดเจ็บตามที่มีกระแสข่าวลือ แต่สาเหตุที่สุนัขตัวอื่นอีก 6 ตัวเดินตามเป็นขบวน เนื่องจากชื่อเป่ากำลังอยู่ในช่วงติดสัด จึงดึงดูดสุนัขตัวผู้ในหมู่บ้านให้เดินตามไป ซึ่งปกติสุนัขในแถบนี้จะถูกเลี้ยงแบบปล่อยอิสระและมักจะหายไปจากบ้านเพียงวันหรือสองวันเป็นปกติอยู่แล้ว
