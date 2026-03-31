อดีตรองผู้คุมกฎตลาดหลักทรัพย์จีนไม่รอด ! ถูกฟ้องดำเนินคดีข้อหาทุจริต

จีนเร่งกวาดล้างการทุจริตรับสินบนในหมู่เจ้าหน้าที่กำกับดูแลภาคการเงิน โดยล่าสุดถึงคิวของอดีตเจ้าหน้าที่ระดับบิ๊ก ซึ่งเป็นหมายเลข 2 ในการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์
อัยการของจีนแถลงเมื่อวันอังคาร ( 31 มี.ค.) ว่า ได้สั่งฟ้องดำเนินคดีนาย หวัง เจียนจวิ้น อดีตรองประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศจีน ( CSRC ) ในข้อหาทุจริตรับสินบนและใช้อำนาจในทางมิชอบ หลังจากผลการสอบสวนปรากฏว่า นายหวังได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้อื่นเพื่อแลกกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินจำนวนมาก
นายหวังดำรงตำแหน่งรองประธาน CSRC ตั้งแต่ปี 2564 - เดือนเมษายน 2568 ซึ่งหน่วยงานสูงสุดด้านการต่อต้านการทุจริตของจีนได้เริ่มการสอบสวน โดยในปีเดียวกันนั้นเอง การสอบสวนได้ขยายผลจนนำไปสู่การสอบสวนคดีทุจริตของอดีตหัวหน้าของนายหวังก็คือนาย อี้ ฮุ่ยหมั่น อดีตประธาน CSRC ซึ่งนับเป็นผู้คุมตลาดหลักทรัพย์จีนคนที่สองในรอบ 10 ปีที่ถูกสอบสวนเรื่องการทุจริตและเป็นคนที่สามในรอบ 9 ปี ที่ถูกปลดจากตำแหน่งดังกล่าว
สำหรับนายหวังต่อมาในเดือนพฤศจิกายนได้ถูกขับจากการเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งปกครองประเทศจีน โดย CSRC ประกาศสนับสนุนการตัดสินใจสอบสวนนายหวังและยกย่องความพยายามในขณะนั้นว่าแสดงถึงการต่อต้านการทุจริตอย่างไม่หยุดยั้งจนถึงที่สุดของจีน
ในเดือนมีนาคมนี้มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกคนที่กำลังถูกสอบสวนข้อหาทุจริตได้แก่นายโจว เหลียง รองหัวหน้าสำนักงานกำกับดูแลทางการเงินแห่งชาติ (NFRA)
ในปี 2568 หน่วยงานอัยการสูงสุดของจีน ได้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว 29,000 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูง มีการฟ้องดำเนินคดีเพิ่มขึ้น 1 ใน 5 จากเมื่อปีที่แล้ว
ที่มา : รอยเตอร์