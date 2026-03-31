รับไม่ได้! หนุ่มจีนคลุ้มคลั่ง เอาศีรษะโขกกำแพง ตะโกนขอหย่ากลางรพ. หลังรู้ว่าภรรยาให้หมอผู้ชายตรวจครรภ์ (มีคลิป)

กลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกออนไลน์ เมื่อชายคนหนึ่งจากเมืองฉางชุน มณฑลจี๋หลิน พาภรรยาไปตรวจครรภ์ ทว่าพอภรรยาเอาผลอัลตราซาวด์ให้ดู และพูดคุยกันจนรู้ว่าแพทย์ผู้รับผิดชอบในการตรวจเป็นผู้ชาย เขาก็โกรธจัด ตะโกนด่าทอ ต่อว่าภรรยาเสียๆ หายๆ ทั้งขู่ว่าจะหย่า และสร้างความวุ่นวายถึงขั้นเอาศีรษะโขกกำแพง!
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา บริเวณโถงทางเดินของโรงพยาบาล จากคลิปพลเมืองดีได้เข้ามากันชายคนนี้ให้ออกห่างจากภรรยา ซึ่งเขาก็เอาแต่ชี้ไปที่ภรรยาซ้ำๆ และตะโกนว่า "อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้ว พรุ่งนี้หย่า"
"ทำไมคุณถึงใจแคบ คิดเล็กคิดน้อยขนาดนี้?" พลเมืองดีกล่าว ชายคนนี้ก็สวนกลับมาว่า "ผมต้องใจแคบ!" พร้อมปัดมือพลเมืองดีที่จับตัวเข้าไว้ ก่อนที่จะวิ่งพุ่งตรงมาที่เคาน์เตอร์ และเอาศีรษะโขกกำแพง
ขณะที่พลเมืองดีก็ตามมาห้ามจนล้มลงไปกับพื้นทั้งคู่ โดยชายคนนี้ก็ยังตะโกนขึ้นมาอีกว่า ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ว "วันนี้ผมต้องตายอยู่ที่โรงพยาบาลนี้"
สุดท้าย เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ก็เข้ามาและช่วยกันทำให้เขาสงบลง
วันรุ่งขึ้นทางโรงพยาบาลได้ออกมาชี้แจง โดยระบุว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ข้อพิพาททางการแพทย์ ขั้นตอนทั้งหมดล้วนเป็นไปตามกฎระเบียบ โดยขณะที่ดำเนินการตรวจ นอกจากแพทย์แล้วยังมีพยาบาลอยู่ด้วย ปกติแล้วแผนกสูตินรีเวชของทางโรงพยาบาลมีทั้งแพทย์ผู้หญิงและแพทย์ผู้ชาย ซึ่งหากรู้สึกไม่สบายใจก็สามารถแจ้งขอตรวจกับแพทย์ผู้หญิงได้
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น "เป็นเรื่องปกติที่การตรวจสุขภาพก่อนคลอดจะมีหมอผู้ชายเป็นคนตรวจ แถมยังอาจจะได้พบหมอจากแผนกอื่นๆ ด้วย" "ผู้ชายคนนี้ถ้าไม่เป็นโรคจิต ก็ต้องมีอาการผิดปกติทางจิต" "ดูท่าจะเป็นคนมีปม" และ "ฝ่ายหญิงควรรีบหย่าก่อน ผู้ชายคนนี้น่ากลัวเกินไป"
ที่มา : 妻孕检获男医生接诊 男子医院吵闹崩溃撞墙：明天离婚 (Oriental Daily)