ยายจีนวัย 84 หลงรักตัวละคร AI นั่งดูคลิป 10 ชม.ต่อวัน เขียนจดหมายรักถึง เปย์ฉ่ำ วาดฝันถึงขั้นแต่งงาน!

ลูกหลานอย่าลืมใส่ใจผู้สูงอายุ! "จางอวี้หลัน" คุณยายวัย 84 ปี จากมณฑลหูเป่ย ตกหลุมรักตัวละคร "ประธานจอมเผด็จการ" ที่สร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ใช้เวลากว่า 10 ชม.นั่งดูคลิปทุกวัน และคิดไปไกลถึงขั้นจะแต่งงานด้วย
ตามรายงาน ตัวละครประธานจอมเผด็จการที่ยายจางหลงรักนั้น มีชื่อว่า "เจี้ยนกั๋ว" โดยตัวละครประเภทนี้เป็นตัวละครยอดนิยมของผู้หญิงวัยกลางคนและผู้สูงอายุ ด้วยนิสัยที่ดุดัน เด็ดขาด ไม่ค่อยฟังใคร ทว่ากลับคลั่งรักและอ่อนโยนกับคนรักแบบสุดๆ ยิ่งเวลาทำตัวน่ารัก เรียก "พี่สาว" คำเดียวก็ทำเอาสาวใหญ่ใจละลายกันทั่วหน้า
โดยคุณยายจางเชื่อว่า เธอกำลังคบหาดูใจอยู่กับเจี้ยนกั๋วจริงๆ เธอไม่เพียงแต่จะส่งข้อความหาเขา หากยังลงมือเขียนจดหมายรักเมื่อเดือนก.พ.ที่ผ่านมา เพื่อขอโทษที่ทำตัวไม่ดี ซึ่งเธอรู้สึกเสียใจและเจ็บปวดกับสิ่งที่ได้ทำลงไป พร้อมเสนอวิธีที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาดียิ่งขึ้น
ฉันชอบในความเจ้ากี้เจ้าการของคุณ แต่ “คุณไม่เคยให้โอกาสฉันได้พูดเลย คุณเป็นคนไม่ชอบรับฟัง แต่ฉันเชื่อว่าการสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญในความสัมพันธ์ของเรา”
กว่าครอบครัวของยายจางจะได้ทราบเรื่องราวทั้งหมด ก็เป็นตอนที่คุณยายคล้อยตามคำพูดของเจี้ยนกั๋ว หลงซื้อของออนไลน์ในร้านค้าของเขา จนหมดเงินไปกว่า 7,000 หยวน (ประมาณ 35,000 บาท)
นอกจากนี้ ยายจางยังหมดเงินไปอีกหลายร้อยหยวนให้กับการช้อปสินค้าออนไลน์ ราคา 9.9 หยวน (ประมาณ 49.5 บาท) บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆ และในเดือนมี.ค.นี้ ยายจางก็เสียเงินไปอีก 1,200 หยวน (ประมาณ 6,000 บาท) จากการซื้อหนังสือตามที่ AI แนะนำ
ภายหลังหลานสาวของยายจางได้รายงานเรื่องนี้ไปยังระบบร้องเรียนผู้บริโภค ต่อมา หน่วยงานกำกับไซเบอร์ของจีน (Cyberspace Administration of China) ก็ได้ปิดบัญชีของเจี้ยนกั๋วไป ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “Clear and Bright” ที่มุ่งขจัดความวุ่นวายบนโลกอินเทอร์เน็ต
อย่างไรก็ตาม ข่าวผู้หญิงตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพจากการใช้ AI หลอกให้รักยังคงปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยศาสตราจารย์ท่านหนึ่งจากมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น เผยว่า "นี่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถทางสติปัญญาที่ลดลงของผู้สูงอายุ ทำให้ไม่สามารถแยกแยะมนุษย์เสมือนได้" รวมทั้งยังแสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุล้วนต้องการเพื่อน ความเคารพและความรัก
ที่มา : China grandma falls in love with AI-generated 'bossy president', writes 'him' love letters (SCMP)