คนจีนนับล้านร้องจ๊าก! DeepSeek ล่มข้ามคืน 12 ชั่วโมง ทำเอาทำงานไม่เป็น

SCMP - ตั้งแต่ช่วงค่ำวานนี้ จนถึงช่วงเช้ามืดของวันนี้ (30 มี.ค. 69) ดีพซีก (DeepSeek) สตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์ของจีน ประสบปัญหาระบบล่มเป็นเวลานานถึง 12 ชั่วโมง ส่งผลให้ผู้ใช้งานหลายร้อยล้านคนไม่สามารถใช้งานได้ ตามประกาศของบริษัท และข้อมูลผู้ใช้งาน
ผู้ใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันแชตบอตชื่อเดียวกับบริษัทของแล็บ AI ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองหางโจวมณฑลเจ้อเจียง ไม่สามารถเข้าถึงได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ (29 มี.ค.) ช่วงเย็น แม้ทางบริษัทยังคงดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งทยอยแก้ไขปัญหาในช่วงเวลาระหว่าง ตี 1 ถึง 9 โมงเช้าของวันนี้ ตามบันทึกการบำรุงรักษาบริการที่บริษัทเผยแพร่ทางออนไลน์
จากการทดลองใช้งานโดยสำนักข่าวในจีน และฮ่องกงพบว่าบริการดูเหมือนจะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งเมื่อเวลา 09.13น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ในขณะนั้น DeepSeek ระบุในบันทึกว่าได้ดำเนินการ "แก้ไข" เรียบร้อยแล้ว และเสริมว่ากำลังติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในบันทึกที่อัปเดตเมื่อเวลา 10.33น. DeepSeek ได้ระบุสถานะของปัญหาระบบล่มครั้งนี้ว่า "ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว"
ขณะที่ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีน ก็เต็มไปด้วย เสียงบ่นจากผู้ใช้งานทั่วประเทศที่เข้ามาบ่นถึงเหตุการณ์ระบบขัดข้องของปัญญาประดิษฐ์เจ้าดังในครั้งนี้
“พอ DeepSeek ล่ม ถึงได้รู้ตัวว่าฉันทำงานไม่เป็นแล้วถ้าไม่มีมัน” ผู้ใช้งานชื่อ yezi888 กล่าวบน Xiaohongshu (เสี่ยวหงซู) แพลตฟอร์มไลฟ์สไตล์ที่เป็นที่รู้จักในสหรัฐอเมริกาในชื่อ RedNote
ปัจจุบัน นับถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2569 DeepSeek มีผู้ใช้งานมากกว่า 355 ล้านราย โดยผู้ใช้เหล่านี้พึ่งพาเครื่องมือต่าง ๆ ตั้งแต่การร่างอีเมลไปจนพรีเซนเตอชัน และถึงการเตรียมข้อเสนอโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือในการเรียน และการทำงาน
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บริการออนไลน์ของ DeepSeek เผชิญกับการหยุดชะงักในวงกว้าง โดยในช่วงปลายเดือนมกราคม 2568 หลังจากที่แล็บซึ่งในขณะนั้นยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักได้เปิดตัวโมเดลการให้เหตุผล (reasoning model) รุ่น R1 และเปิดให้ใช้งานฟรีทั่วโลก ระบบก็ได้ถูกโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ (denial-of-service) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อทำให้เซิร์ฟเวอร์และแบนด์วิดท์รับภาระหนักเกินไปจากการถาโถมของทราฟฟิกอินเทอร์เน็ต ในตอนนั้นทางบริษัทอธิบายเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็น "การโจมตีที่เป็นอันตรายต่อบริการของ DeepSeek ในวงกว้าง"
สำหรับ เหตุระบบล่มล่าสุดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความคาดหวัง และการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับโมเดล AI รุ่นถัดไปของบริษัทอย่าง DeepSeek V4 ซึ่งกำหนดการเปิดตัวมีการเลื่อนมาแล้วหลายครั้ง
ในขณะเดียวกัน คู่แข่งในประเทศรายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง Zhipu AI, MiniMax AI และ Moonshot AI ต่างประสบความสำเร็จอย่างมากในการพัฒนาประสิทธิภาพด้วยการเปิดตัวโมเดลของตนเองจนได้รับเสียงชื่นชมจากทั่วโลก ซึ่งดูจะบดบังรัศมีของ DeepSeek ที่ยังคงปิดเงียบเกี่ยวกับความคืบหน้าของโมเดลรุ่นถัดไป