ไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์! สาวจีนวัย 25 ปี ใช้ &'ฟัน&' แกะสลักแครอท สร้างผลงานศิลปะสุดอัศจรรย์กว่า 100 ชิ้น (มีคลิป)

หรือชาติที่แล้วจะเป็นกระต่าย! "เฉินฉิน" สาววัย 25 ปี จากมณฑลหูเป่ย สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์ ด้วยวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ไม่เหมือนใคร อย่างการใช้ฟันเพียงอย่างเดียวในการแกะสลักแครอท จนออกมาเป็นปฏิมากรรมสุดอัศจรรย์
จากภาพ ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูน คน สัตว์ตัวเล็กๆ มงกุฎเฟิ่งหวง หอนกกระเรียนเหลืองสูง 70 ซม. กำแพงเมืองจีน และอื่นๆ ล้วนเป็นผลงานประติมากรรมจากฟันของเฉินฉินทั้งสิ้น
ถึงจะใช้แค่ฟันแกะสลักแครอทเพียงอย่างเดียว โดยไม่พึ่งอุปกรณ์ใดๆ แต่ผลงานของเธอก็ออกมาประณีตและงดงาม ถึงขนาดถูกแซวว่า "แอบซ่อนเครื่องพิมพ์ 3 มิติไว้ในปากหรือเปล่า?"
เฉินฉินบอกว่า เธอเป็นคนแรกที่ใช้ฟันสร้างผลงานปฏิมากรรม จุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอ ซึ่งเรียนจบด้านการออกแบบกราฟิก และการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ หันมาสร้างประติมากรรมจากแครอทนั้น เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2025
โดยขณะที่เธอนั่งดูคลิปสั้นไปพร้อมกับแทะแครอทที่ได้มากจากฟาร์มของครอบครัวอย่างเพลิดเพลิน เธอก็บังเอิญพบความสามารถพิเศษของตัวเอง ก่อนที่จะเกิดแรงบันดาลใจและหลงใหลในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยวิธีนี้
ปัจจุบัน เฉินฉินได้สร้างประติมากรรมแครอทไปแล้วกว่า 100 ชิ้น ทั้งยังใช้มันในการถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้กับเด็กและเยาวชนที่เป็นแฟนคลับของเธอด้วย
อย่างไรก็ตาม การสร้างผลงานด้วยวิธีนี้แลกมาด้วยอาการปวดฟัน ปวดแก้ม และต้องใส่ใจดูแลสุขภาพฟันเป็นพิเศษ เธอเลยเตือนแฟนๆ ที่ติดตามอยู่กว่า 1.2 ล้านคน ว่าอย่าลอกเลียนแบบ โดยเฉพาะเด็กๆ เพราะฟันของพวกเขายังพัฒนาไม่เต็มที่
ทั้งนี้ ผลงานต่อไปที่เธอตั้งใจจะแกะสลัก คือ ภาพ "ชิงหมิงซ่างเหอถู" หรือภาพพื้นที่บริเวณรอบแม่น้ำในเทศกาลชิงหมิง ซึ่งเป็นภาพที่สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง
ที่มา : Chinese woman uses teeth to carve intricate sculptures, including Great Wall of China model (SCMP)