จีนเปิดตัว "ฝูงหมาป่าจักรกล" เจนใหม่ โชว์ศักยภาพการรบในเมือง ติดอาวุธครบมือ-เล็งเป้าอัตโนมัติ

จีนเปิดตัวฝูงหมาป่าจักรกลรุ่นล่าสุดที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับภารกิจการรบในพื้นที่จำกัดและเขตเมือง โดยชูจุดเด่นด้านโครงสร้างที่แข็งแกร่ง ระบบประมวลผลอัจฉริยะ และขีดความสามารถในการปฏิบัติการจริงที่เหนือกว่ารุ่นก่อนหน้า
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 มีการเปิดเผยภาพการฝึกซ้อมจำลองการรบในเมืองของฝูงหมาป่าจักรกล ซึ่งประกอบด้วยหมาป่า 3 ประเภทตามลักษณะภารกิจ ได้แก่ "Shadow" สำหรับภารกิจตรวจการณ์ "Bloodbath" สำหรับการโจมตี และ "Polar" สำหรับการสนับสนุนด้านส่งกำลังบำรุง โดยรุ่นล่าสุดนี้สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลาย ตั้งแต่ขีปนาวุธขนาดเล็ก เครื่องยิงลูกระเบิด ไปจนถึงปืนไรเฟิลอัตโนมัติ 191 เพื่อใช้ในการกดดันและทำลายเป้าหมาย
ในด้านสมรรถนะ หมาป่าจักรกลรุ่นนี้มีความเสถียรสูง สามารถเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ขรุขระและซากปรักหักพังด้วยความเร็วสูงสุด 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีข้อต่อขาทั้งหมด 12 ระดับ เลียนแบบการเคลื่อนไหวของหมาป่าจริง ทำให้มีความคล่องตัวสูงและเปลี่ยนท่าทางการเดินได้ตามสภาพภูมิประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถแบกน้ำหนักได้ถึง 25 กิโลกรัม และก้าวข้ามสิ่งกีดขวางที่มีความสูง 30 เซนติเมตรได้อย่างง่ายดาย
ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ระบบการทำงานแบบเครือข่าย โดยหมาป่าแต่ละตัวในฝูงจะแบ่งปันข้อมูลการรับรู้ร่วมกันเพื่อสร้างมุมมองสนามรบแบบบูรณาการ และสามารถตัดสินใจปฏิบัติการร่วมกับโดรนบนอากาศแบบ "อากาศ-สู่-พื้น" ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการใช้อาวุธ ระบบจะทำการระบุและล็อคเป้าหมายโดยอัตโนมัติ (Autonomous Aiming) โดยมีมนุษย์เป็นผู้ยืนยันการโจมตีผ่านอุปกรณ์ควบคุมที่ทันสมัย เช่น ถุงมือข้อมูล (Data Glove) และคำสั่งเสียง ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรบเคียงคู่กับทหารราบได้อย่างมีนัยสำคัญ
ที่มา: สำนักข่าวซินหัว