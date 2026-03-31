จีนสร้างสถิติโลก! เสาหลักสะพานแขวนสองชั้น "ซือจื่อหยาง" ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลาประมาณ 11.00 น. โครงการทางเชื่อมซือจื่อหยาง (Shiziyang Channel) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในเขตเศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า บรรลุความสำเร็จในการก่อสร้างเสาหลักฝั่งตะวันออกและตะวันตกของสะพานซือจื่อหยางเสร็จสมบูรณ์ และเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างโครงสร้างส่วนบนต่อไป
ทางเชื่อมซือจื่อหยางมีความยาวรวม 35 กิโลเมตร ประกอบด้วยสะพานซือจื่อหยางซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำสายหลักและทางยกระดับ เชื่อมต่อระหว่างเขตหนานซาในเมืองกว่างโจว กับตำบลซาเถียนและตำบลหูเหมินในเมืองตงกวน โดยเส้นทางนี้ข้ามผ่านปากแม่น้ำจูเจียงซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ คาดว่าในอนาคตจะช่วยยกระดับการพัฒนาคุณภาพสูงในกลุ่มเมืองสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง
สะพานซือจื่อหยางถูกออกแบบให้เป็นสะพานแขวนสองชั้นที่มีช่วงกลางกว้าง 2,180 เมตร และมีช่องจราจรรวม 16 ช่อง ซึ่งจะสร้างสถิติโลกใหม่ใน 5 ด้าน ได้แก่ ความยาวช่วงสะพานแขวนสองชั้นที่กว้างที่สุด จำนวนช่องจราจรมากที่สุด ความสูงของหอคอยหลักมากที่สุด เส้นผ่านศูนย์กลางสมอพ่วง และเส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลหลักที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ที่มา: สำนักข่าวซีซีทีวี