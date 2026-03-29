พาชมเขี้ยวเล็บ "ไช่หง-7" โดรนล่องหนรุ่นล่าสุด เพื่อภารกิจสอดแนมระดับสูง

เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของจีนมีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะโดรนในตระกูล "ไช่หง" (Caihong หรือ CH) ที่ได้รับการจับตามองอย่างมาก
ไช่หง-7 มีการออกแบบภายนอกที่แตกต่างจากสมาชิกลำอื่นๆ ในตระกูล โดยใช้การจัดวางปีกแบบบิน (Flying Wing) ที่ผสานส่วนปีกและตัวเครื่องเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ ติดตั้งแพนหางระดับรูปฟันเลื่อยหรือที่เรียกว่า "หางบีเวอร์" ซึ่งช่วยลดแรงสั่นสะเทือนจากลมกระโชกขณะบินในระดับต่ำ และช่วยลดระยะการวิ่งขึ้นให้สั้นลง
นอกจากนี้ เครื่องยนต์ยังถูกออกแบบให้ช่องรับอากาศอยู่ด้านบนและท่อพ่นไอเสียเป็นแบบกึ่งซ่อน พร้อมเคลือบสารดูดซับคลื่นเรดาร์ ทำให้ ไช่หง-7 มีคุณสมบัติในการพรางตัว (Stealth) ระดับสูง
ในด้านสมรรถนะ ไช่หง-7 มีกางปีกกว้าง 27.3 เมตร น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด 8 ตัน ความเร็วในการบินเดินทางอยู่ที่ 0.5 มาค และสามารถบินได้สูงถึง 16,000 เมตร โดยถูกออกแบบมาให้เป็นระบบโดรนที่บินด้วยความเร็วต่ำกว่าเสียงในระดับความสูงมาก มีความทนทานสูง สามารถปฏิบัติภารกิจสอดแนมและเก็บข้อมูลข่าวสารในสภาพแวดล้อมที่มีการต่อต้านสูงได้อย่างต่อเนื่อง
ฝาง ช่วย จากสถาบันวิจัยพลศาสตร์อากาศยานแห่งชาติจีน (China Academy of Aerospace Aerodynamics) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปี 2561 ทางทีมงานได้ปรับปรุงการออกแบบอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ใช้งาน จนปัจจุบัน ไช่หง-7 ได้กลายเป็นโดรนสอดแนมความเร็วสูงที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็น "ลูกสมุนผู้ซื่อสัตย์" (Loyal Wingman) ให้กับเครื่องบินรบที่มีนักบินขับ โดยทำหน้าที่บุกทะลวงพื้นที่ล่วงหน้าและส่งข้อมูลเป้าหมายกลับมายังหน่วยโจมตีระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
