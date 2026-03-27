สิบปีล้านช้าง-แม่โขงเจริญรุดหน้า ร่วมแรงร่วมใจสู่อนาคต / หวัง อี้

หวัง อี้ สมาชิกกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของการประชุมผู้นำความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงครั้งแรกกับทุกท่าน ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณมิตรสหายจากทุกประเทศที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงมาโดยตลอดด้วยจริงใจ
ประเทศลุ่มน้ำล้านช้าง-แม่โขงทั้งหกประเทศต่างมีแม่น้ำสายเดียวกันและผูกพันกันด้วยชะตาร่วมกัน วันนี้เมื่อสิบปีก่อน ความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเป็นเอกภาพ การพึ่งพาตนเอง และความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ภายใต้การนำของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และผู้นำของประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ประเทศทั้งหกได้ยึดมั่นในวัฒนธรรมล้านช้าง-แม่โขงที่ว่า "ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม ช่วยเหลือกันอย่างจริงใจ และใกล้ชิดกันดุจครอบครัว" และได้ปฏิบัติตามจิตวิญญาณล้านช้าง-แม่โขงที่ว่า "การพัฒนาต้องมาก่อน การปรึกษาหารืออย่างเท่าเทียม การเน้นปฏิบัติและมีประสิทธิภาพ รวมถึงความเปิดกว้างและยอมรับความแตกต่าง" จนกระทั่งได้สร้างความเร็วของล้านช้าง-แม่โขงที่ว่า "มีความคืบหน้าทุกๆวัน มีผลสำเร็จทุกๆเดือน และเจริญก้าวหน้าทุกๆปี" ความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงได้เติบโตจากเมล็ดพันธุ์เป็นต้นไม้สูงตระหง่าน เป็นแบบอย่างในการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมวลมนุษยชาติ
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศในลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่โขงได้กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง ประเทศทั้งหกได้ร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบ กลายเป็นเพื่อนบ้านที่ดี เพื่อนที่ดี และหุ้นส่วนที่ดี ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา พลังขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศในลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่โขงแข็งแกร่งยิ่งขึ้น การค้าขายระหว่างจีนและประเทศลุ่มแม่น้ำโขงทั้งห้ามีมูลค่าเกิน 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 150% เมื่อเทียบกับสิบปีก่อน หน่วยงานส่วนกลางและระดับท้องถิ่นในหกประเทศได้ทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อให้บรรลุผลความร่วมมือที่สำคัญ
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ความมั่นคงในลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่โขงมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ประเทศทั้งหกได้ร่วมกันผลักดัน "ปฏิบัติการล้านช้าง-แม่โขงที่มั่นคง" โดยทำงานร่วมกันในด้านต่างๆ เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสาธารณสุข เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ จีนได้แบ่งปันข้อมูลอุทกวิทยาของแม่น้ำล้านช้างกับประเทศปลายน้ำ ช่วยให้ประเทศต่างๆสามารถป้องกันและรับมือกับอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การแลกเปลี่ยนทางสังคม วัฒนธรรมระหว่างประเทศในลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่โขงได้ลงลึกมากยิ่งขึ้น นโยบาย “วีซ่าล้านช้าง-แม่โขง”เริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ และโครงการ “จิ๋วแต่แจ๋ว”หลายโครงการที่สร้างประโยชน์แก่ประชาชน เช่น โครงการ "เก็บเกี่ยวล้านช้าง-แม่โขง" และ "ปฏิบัติการดูแลทรัพยากรน้ำอันแสนหวาน" ได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ ประชาชนจากหกประเทศเดินทางไปเยี่ยมญาติและเพื่อนฝูงบ่อยครั้ง และสะพานแห่งการเรียนรู้ร่วมกันและการเชื่อมต่อระหว่างประชาชนก็แข็งแกร่งขึ้น
ความร่วมมือลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่โขงเจริญรุ่งเรืองตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ด้วยหลักการสำคัญสามประการ ได้แก่ ประการแรก ยึดมั่นในความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและร่วมทุกข์ร่วมสุขและมีอนาคตร่วมกัน ประการที่สอง มุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชน และประการที่สาม ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมและทดลองนำร่องสิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ลัทธิครองความเป็นเจ้าและการเมืองยึดอำนาจเป็นใหญ่กำลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อระเบียบโลกที่มีอยู่ เมื่อไม่นานมานี้ การประชุมสองสภาของจีนได้เสร็จสิ้นลงอย่างประสบความสำเร็จ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 15 เริ่มนำมาใช้อย่างเป็นทางการ จะสร้างเสถียรภาพอันมีค่าให้กับภูมิภาค เราควรเสริมสร้างการประสานยุทธศาสตร์ ร่วมกันสร้างความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง เวอร์ชั่น 2.0 แสดงให้เห็นถึงคุณค่าร่วมสมัยของความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง มีส่วนสำคัญต่อสันติภาพ เสถียรภาพ การพัฒนา และความเจริญรุ่งเรืองในระยะยาวของภูมิภาค ถือเป็นการสร้าง "ล้านช้าง-แม่โขงโมเดล" สำหรับธรรมาภิบาลโลก
เราควรสร้างประชาคมล้านช้าง-แม่โขงที่มีความสามัคคีและความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ส่งเสริมค่านิยมของเอเชียที่เน้นสันติภาพ ความร่วมมือ ความเปิดกว้าง และยอมรับกัน เร่งการพัฒนาสำนักงานเลขาธิการระหว่างประเทศล้านช้าง-แม่โขง และมีส่วนร่วมในการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับประเทศต่างๆ ในลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่โขง
เราควรสร้างล้านช้าง-แม่โขงที่เปิดกว้างและเป็นประโยชน์ร่วมกัน ส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่โขงทุกมิติ แสวงหาความร่วมมือ “หลายนิคมอุตสาหกรรมในหลายประเทศ” กระชับความร่วมมือในโครงการระเบียงการค้าทางบกและทางทะเลระหว่างประเทศสายใหม่(ILSTC) และร่วมกันสร้างเขตพัฒนาเศรษฐกิจในลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่โขง
เราควรมุ่งมั่นสร้างล้านช้าง-แม่โขงที่มีนวัตกรรมสีเขียว พัฒนาระเบียงนวัตกรรมล้านช้าง-แม่โขง ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการลงทุนในพลังงานใหม่ สร้างห่วงโซ่คุณค่าสีเขียวระดับภูมิภาค และสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมสีเขียวล้านช้าง-แม่โขง
เราควรสร้างประชาคมล้านช้าง-แม่โขงแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรม เร่งสร้างความร่วมมือด้านเมืองท่องเที่ยวล้านช้าง-แม่โขง กระชับความร่วมมือด้านสื่อและคลังสมองอย่างต่อเนื่อง ขยายผลประโยชน์จากโครงการกองทุนล้านช้าง-แม่โขง ขยายการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยียนระหว่างประชาชนและเยาวชนในหกประเทศ และทำให้มิตรภาพล้านช้าง-แม่โขงจะสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
เราควรสร้างล้านช้าง-แม่โขงที่สันติและสงบสุข เสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการ แบ่งปันข้อมูลด้านอุทกวิทยาในพื้นที่ต้นน้ำและปลายน้ำ เพิ่มความพยายามในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดน เช่น การพนันออนไลน์และการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม และดำเนินการตาม "ปฏิบัติการล้านช้าง-แม่โขงที่ปลอดภัย" และปฏิบัติการลาดตระเวนและบังคับใช้กฎหมายร่วมกันในแม่น้ำโขงให้สำเร็จ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน
นับตั้งแต่เริ่มต้นความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง เราได้ตกลงกันว่าความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงจะไม่ใช่เพียงแค่ "เวทีพูดคุย" แต่จะเป็น "เครื่องจักรทำงาน" ที่ยึดมั่นในแนวทางที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งมั่นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในหกประเทศ ณ จุดเริ่มต้นใหม่นี้ จีนจะยึดมั่นในแนวความคิดการทูตกับประเทศเพื่อนบ้านที่เน้นมิตรภาพ ความจริงใจ ผลประโยชน์ร่วมกัน และยอมรับกัน โดยร่วมมือกับห้าประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อร่วมกันนำพาความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงเข้าสู่ "ทศวรรษทอง" ใหม่ สร้างครอบครัวล้านช้าง-แม่โขงที่สันติ สงบสุข เจริญรุ่งเรือง สวยงาม และเป็นมิตร จนสร้างคุณูปการแห่งล้านช้าง-แม่โขงให้แก่สันติภาพและการพัฒนาในระดับภูมิภาคและระดับโลก