นักซิ่งวัยจิ๋ว! จับพวงมาลัยตั้งแต่ 1 ขวบ สู่นักแข่งแรลลี่มืออาชีพที่อายุน้อยที่สุดในจีน และเป็นแชมป์ที่อายุน้อยที่สุดในโลก (มีคลิป)

จิ๋วแต่แจ๋ว! "เส้าจื่อเยี่ยน" หรือ "เสียวไห่หลาง" เด็กชายจากเมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์ ด้วยการเป็นนักแข่งรถแรลลี่มืออาชีพที่อายุน้อยที่สุดในประเทศ หลังได้รับใบรับรองตั้งแต่ 5 ขวบ
ตามรายงาน เส้าจื่อเยี่ยน เกิดในปี 2018 เขาเริ่มหลงใหลในโลกของความเร็ว จากการเริ่มใช้เครื่อง Simulator ที่คุณพ่อซื้อมาไว้เล่นเกมส์ขับรถตั้งแต่ 1 ขวบ
ด้านคุณพ่อที่เห็นว่าลูกชายดูมีแววทางด้านนี้ ก็ลงทุนสร้างเครื่อง Simulator ขนาดเล็กเอาไว้ให้ฝึกฝน ก่อนที่จะซื้อรถโกคาร์ทไฟฟ้าให้ในเวลาต่อมา
ทว่าเส้าจื่อเยี่ยนในวัย 2 ขวบกลับรู้สึกว่ารถโกคาร์ทไฟฟ้ายังเร็วไม่พอ สุดท้ายคุณพ่อจึงเปลี่ยนรถโกคาร์ทไฟฟ้าให้เป็นน้ำมัน พร้อมส่งเส้าจื่อเยี่ยนไปเรียนขับโกคาร์ทอย่างจริงจัง โดยนอกเหนือจากการเรียนกับครูผู้เชี่ยวชาญ เส้าจื่อเยี่ยนยังเรียนรู้ท่าทางในการขับรถจากการ์ตูนญี่ปุ่น และคลิปวิดีโอของนักแข่งมืออาชีพอีกด้วย
พอ 4 ขวบ เส้าจื่อเยี่ยนก็สร้างผลงานในเกมจำลองการแข่งรถชื่อดัง ด้วยการติดอันดับ Top 30 ของโลก ขณะที่พ่อของเขายังไม่เคยได้อันดับสูงกว่าอันดับที่ 3,000 ด้วยซ้ำ
ภายหลังเส้าจื่อเยี่ยนได้หันมาขับรถแรลลี่ จากนั้นพอ 5 ขวบ เขาก็ได้รับใบรับรองจาก Federation of Automobile and Motorcycle Sports of China และกลายเป็นนักแข่งรถที่อายุน้อยที่สุด
เพื่อสนับสนุนเส้นทางการเป็นนักแข่งของลูกชาย พ่อของเขาซึ่งทำงานเป็นช่างภาพ ได้นำเงินเก็บที่มี พร้อมกับเงินที่ได้จากการทำคอนเทนต์ของลูก ซื้อรถแรลลี Suzuki Swift มือสอง ในราคา 200,000 หยวน (ประมาณ 1 ล้านบาท) ซึ่งนี้ยังไม่รวมค่าขนส่งรถไปที่สนามแข่งและค่าแต่งรถอีก 800,000 หยวน (ประมาณ 5 ล้านบาท) เนื่องจากตามกฎ ผู้เยาว์ไม่สามารถขับรถลงถนนจริงได้
อย่างไรก็ดี การลงทุนของคุณพ่อก็ไม่สูญเปล่า เพราะล่าสุด เส้าจื่อเยี่ยน ในวัย 7 ขวบ ก็สามารถคว้าแชมป์ในการแข่งขันแรลลี่ระดับประเทศ แถมยังเป็นแชมป์ที่อายุน้อยที่สุดในโลก ส่วนคุณพ่อก็ผันตัวมาเป็นนักแข่งรถแรลลี่เพื่อร่วมเดินทางไปกับลูกชาย
ทั้งนี้ ความฝันสูงสุดของเส้าจื่อเยี่ยน คือ การเป็นชาวจีนคนแรกที่คว้าแชมป์ World Rally Championship
ที่มา : Boy, 7, is youngest professional rally car driver in China, starting race journey at age 1 (SCMP)