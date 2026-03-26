จีนเดินหน้าใช้นโยบายการเงิน หนุนเศรษฐกิจ-ตลาดการเงิน

สำนักข่าวซินหัวรายงาน( 26 มี.ค.) — เมื่อวันอาทิตย์ (22 มี.ค.) ที่ผ่านมา พานกงเซิ่ง ผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีน (PBOC) หรือธนาคารกลางของจีน กล่าวในการประชุมฟอรัมการพัฒนาจีน (China Development Forum) ประจำปี 2026 ว่า จีนจะรักษาจุดยืนของนโยบายส่งเสริมการเงิน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการเงินและการคลังที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตอย่างมั่นคงของเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพสูง และการดำเนินงานที่ดีองตลาดการเงิน
พาน กล่าวว่า จีนจะดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายระดับปานกลางต่อไป พร้อมระบุว่า สถานการณ์การจัดหาเงินทุนทางสังคมของจีนในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีปริมาณเงินในระบบการเงินเติบโตในอัตราที่เหมาะสม
ธนาคารกลางจะใช้เครื่องมือนโยบายการเงินที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงอัตราเงินสำรอง (RRR) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และการดำเนินงานผ่านตลาดการเงิน เพื่อรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอ
ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวน (RMB) จีนใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดการ โดยนับตั้งแต่ต้นปี 2026 เป็นต้นมา เงินหยวนแข็งค่าขึ้นราวร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ, ร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับยูโร, ร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่น และร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับปอนด์อังกฤษ
พาน กล่าวว่า จีนไม่มีความจำเป็นและไม่มีความตั้งใจที่จะสร้างความได้เปรียบทางการค้าผ่านการอ่อนค่าของสกุลเงิน
ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีความคืบหน้าเชิงบวกด้านการผลักดันเงินหยวนให้เป็นสกุลเงินสากล ซึ่งช่วยให้หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศมีทางเลือกของสกุลเงินที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบัน ต้นทุนทางการเงินของเงินหยวนยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ
พานเน้นย้ำถึงการเปิดกว้างระดับสูงของภาคการเงินอย่างมั่นคง การกระชับความเชื่อมโยงของตลาดการเงิน และการทำงานร่วมกันของระบบการชำระเงินข้ามพรมแดน เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักลงทุนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดการเงินของจีนได้มากยิ่งขึ้น พร้อมแสดงความยินดีที่นักลงทุนจากต่างประเทศจะเข้ามามีส่วนร่วมและลงทุนในตลาดการเงินของจีน