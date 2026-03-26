จีนคุมเข้ม "มินิซีรีส์" ใช้เด็กแสดงเนื้อหาล่อแหลม รุนแรง แก่แดดเกินวัย หวั่นสร้างค่านิยมผิดๆ ทำลายชีวิตเด็กและเยาวชน!

กำลังถูกวิจารณ์อย่างหนักในสังคมจีน สำหรับมินิซีรีส์ที่ใช้เด็กเป็นนักแสดงหลัก ทว่าบทบาทและเนื้อหากลับไม่สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงวัย ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเด็กและเยาวชน
โดยบทบาทและเนื้อหาที่ตกเป็นประเด็นร้อนให้ชาวเน็ตพูดถึงส่วนใหญ่ มักมีการใช้ความรุนแรง แก้แค้น แก่งแย่ง ฆาตกรรม รักหวานซึ้ง หรือซับซ้อนเกินกว่าที่เด็กจะเข้าใจ เช่น การให้เด็กชายวัย 9 ขวบ แต่งตัวเหมือนผู้ใหญ่ แสดงท่าทางหื่นกาม เจ้าชู้ น้ำลายไหลเมื่อเห็นเรียวขาอันงดงามของหญิงสาววัย 20 ต้นๆ
หรือการให้เด็กหญิงวัย 11 ขวบ รับบทเจ้าสาวของชายวัยกลางคน ทั้งยังมีฉากที่ต้องถูกคุกคาม แสดงออกเกินงาม จนดูเหมือนพรากผู้เยาว์ หรือเป็นโรคใคร่เด็ก (Pedophilia)
และการให้เด็กหญิงวัย 5 ขวบ แสดงเป็นเซียนหุ้นช่วยพ่อวางแผนการลงทุน ก่อนที่จะคว้ากำไรถึง 2 พันล้านหยวน (ประมาณ 1 หมื่นล้านบาท) ซึ่งอาจนำมาสู่ค่านิยมที่ผิดเพี้ยน
ที่น่ากังวลใจไปกว่านั้น คือ เนื้อหาท็อกซิกเหล่านี้ นอกจากจะทำให้เด็กๆ ที่รับชมซึมซับคำพูดและเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้ว ยังส่งผลต่อตัวนักแสดงเด็กโดยตรง
หลังแม่ของนักแสดงเด็กรายหนึ่ง ซึ่งรับบทเป็นชายผู้มีชีวิตอยู่เป็นพันปี แต่มีร่างกายเป็นเด็ก เปิดเผยว่า ลูกของเธอติดการพูดที่ใช้น้ำเสียงแบบผู้ใหญ่ เหมือนกับตอนแสดงในมินิซีรีส์ และมักจะบอกเพื่อนร่วมชั้นว่า “ระวังตัวไว้ ไม่งั้นฉันจะฆ่าล้างทั้งครอบครัวของแก!”
อย่างไรก็ตาม ทางการจีนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยสำนักงานวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติจีน (NRTA) ได้มีการออกคำสั่งควบคุมการนำเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมตั้งแต่เดือนม.ค.ที่ผ่านมา
“เราควรแก้ไขแนวโน้มการใช้เด็กเป็นเครื่องมือ และคว่ำบาตรการสร้างสรรค์เนื้อหาที่บันเทิงจนเกินไป เราควรป้องกันไม่ให้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชน” ก่อนที่เดือนก.พ. มินิซีรีส์กว่า 160 เรื่องจะถูกแบน ลบทิ้ง หรือสั่งให้แก้ไขบทใหม่
ทั้งนี้ ตลาดอุตสาหกรรมมินิซีรีส์ของจีนกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยแตะ 6.3 หมื่นล้านหยวน หรือประมาณ 3 แสนล้านบาทในปีที่แล้ว และคาดว่ามีผู้ชมมากกว่า 500 ล้านคนทั่วประเทศ
ที่มา : ‘Be careful or I’ll kill your family’: China mini-dramas featuring kids raise concerns