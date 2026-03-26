ฮ่องกงนำ AI ช่วยดูแลแพนด้าแฝด ติดตามวิเคราะห์ข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2569 นาย Paulo Pong Kin-yee ประธานโอเชียนปาร์คฮ่องกง เปิดเผยการอัปเกรดระบบเฝ้าติดตามสัตว์ด้วย AI ซึ่งเปลี่ยนจากการสุ่มตรวจบันทึกวิดีโอด้วยแรงงานคน มาเป็นการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง ระบบนี้สามารถแยกแยะสัตว์แต่ละตัว รวมถึงตรวจสอบปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น ระยะห่างระหว่างแม่สัตว์และลูกสัตว์ในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลสามารถจัดวางอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเพื่อให้สัตว์มีสุขภาพกายและใจที่ดีได้อย่างแม่นยำ
ปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าวถูกนำมาใช้กับลูกแพนด้าแฝดที่เกิดในฮ่องกงอย่าง อันอัน และ เคอเคอ รวมถึงฝูงลิงทอง โดยอัลกอริทึมที่ปรับแต่งมาเป็นพิเศษสามารถระบุส่วนต่างๆ ของร่างกายและท่าทางของสัตว์หายากเหล่านี้ ทำให้ทีมงานได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมรายตัว เพื่อนำไปสู่การดูแลและออกแบบที่พักอาศัยที่เหมาะสมที่สุด
นอกจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี นายปงยังรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง โดยโอเชียนปาร์คและสวนน้ำวอเตอร์เวิลด์ (Water World) มียอดผู้เข้าชมรวมกัน 3.46 ล้านคน ในปีงบประมาณตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2567 ถึงมิถุนายน 2568 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้า และเป็นการเติบโตต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
สำหรับช่วงเดือนธันวาคม 2568 ถึงกุมภาพันธ์ 2569 ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติมายังฮ่องกง เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะไกลจากสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ที่เติบโตอย่างโดดเด่นกว่าร้อยละ 60 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 ส่วนยอดผู้เข้าชมในท้องถิ่นที่เคยชะลอตัวในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนื่องจากการเดินทางออกนอกประเทศ ได้กลับมาฟื้นตัวและสูงกว่าระดับของปีที่แล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา
ที่มา: Wynna Wong