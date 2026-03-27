ซินเจียงขึ้นแท่นแหล่งผลิต ‘แซลมอนน้ำจืดจีน’ รายใหญ่แดนมังกร

เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลทางตะวันตกของจีน กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตปลาเทราต์ชั้นนำของประเทศ เพื่อกระจายฐานการเกษตรให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยน้ำที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาสูงกำลังกลายเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราต์ในพื้นที่แห่งนี้
ย้อนกลับไปในปี 2561 หน่วยงานกำกับดูแลของจีนอนุญาตให้ปลาเรนโบว์เทราต์ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใกล้เคียงกับแซลมอน สามารถติดฉลากและจำหน่ายในชื่อ "แซลมอน" ได้ โดย "แซลมอนน้ำจืด" ที่เลี้ยงในซินเจียงส่วนใหญ่เป็นปลาเรนโบว์เทราต์สายพันธุ์ตรีพลอด (Triploid) ซึ่งเป็นหมัน เติบโตเร็ว และเหมาะสมกับการทำฟาร์มขนาดใหญ่ โดยซินเจียงเริ่มขยายการทำฟาร์มในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มตัวในปี 2564
สือเหลียนยวี่ นักวิจัยจากศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำซินเจียง เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมนี้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยคาดการณ์ว่าผลผลิตในปีที่ผ่านมาจะพุ่งสูงกว่า 10,000 ตัน และมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกในปี 2569 จากการเข้ามาของเกษตรกรรายย่อยและรายใหญ่ ทั้งนี้ มณฑลชิงไห่ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของจีนได้ส่งปลาเทราต์ออกสู่ตลาดถึง 19,000 ตันในปีที่ผ่านมา หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของผลผลิตในประเทศ
นอกเหนือจากปลาเทราต์ ซินเจียงยังขยายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทอื่น เช่น กุ้งขาวแปซิฟิก ปลาเก๋า ปูม้า และกุ้งมังกรน้ำจืดออสเตรเลีย เพื่อตอบสนองความต้องการโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคชาวจีนที่เพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันจีนเป็นหนึ่งในตลาดแซลมอนที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยนำเข้ามากกว่า 100,000 ตันต่อปี ส่วนใหญ่มาจากนอร์เวย์และชิลี
เจย์ หลี่ ผู้นำเข้าอาหารทะเลในกวางโจว ระบุว่า ผู้บริโภคเริ่มรู้จักแซลมอนจากซินเจียงมากขึ้นผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ โดยราคาจำหน่ายปลาแซลมอนซินเจียงขนาด 3 กิโลกรัม อยู่ที่ประมาณ 130 หยวน (ประมาณ 615 บาท) ขณะที่ปลาแซลมอนนำเข้าจากนอร์เวย์เกรดซาซิมิ ขนาด 200 กรัม มีราคาสูงถึง 50 หยวน (ประมาณ 235 บาท) อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำคัญยังคงอยู่ที่การสร้างความยอมรับในเรื่องการบริโภคปลาแซลมอนน้ำจืดแบบดิบ รวมถึงการพัฒนาสายพันธุ์ไข่ปลาภายในประเทศเพื่อลดต้นทุนการนำเข้าในอนาคต
ที่มา: South China Morning Post