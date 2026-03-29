คลิกคลิป : Geely ผู้ผลิตรถยนต์จีนใช้ AI agent ยกระดับความอัจฉริยะของยานยนต์

Geely กำลังเป็นผู้นำในการนำ AI Agent เข้ามาประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอนของการพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ ที่สถาบันวิจัยยานยนต์ของ Geely เมืองหนิงโป มณฑลเจ้อเจียง ทีมวิศวกรกำลังทำงานร่วมกับ “เพื่อนร่วมงานใหม่” ซึ่งเป็นพนักงานดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ผู้ช่วยอัจฉริยะนี้ สามารถสนับสนุนนักพัฒนาตั้งแต่การเขียนโค้ดจนถึงการตรวจสอบและแก้ไขระบบ
ปัจจุบัน Geely พัฒนา AI Agent แล้ว 64 ตัว คาดว่า จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมากกว่า 160 ล้านหยวน (736 ล้านบาท) Kang Zhixi วิศวกรอาวุโสประจำศูนย์ AI ของสถาบันวิจัย ระบุว่า รถยนต์ 1 คัน ประกอบด้วย โมดูลซอฟต์แวร์นับพันรายการ ซึ่งแต่เดิมต้องอาศัยวิศวกรจำนวนมากทำงานร่วมกัน แต่เมื่อใช้ AI เข้ามาช่วย ประสิทธิภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 30% นักวิจัยหลายร้อยคนปรับตัวเข้าสู่รูปแบบการทำงานร่วมกับ AI แล้ว
AI ยังทำให้ตัวรถ ฉลาดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ภายในห้องโดยสารอัจฉริยะของสถาบัน ผู้เข้าชมสามารถโต้ตอบกับ EVA ซึ่งเป็น “Super AI Agent” ที่สามารถเข้าใจคำสั่งซับซ้อนได้
เมื่อผู้ใช้ขอให้ช่วยออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวแบบ Road Trip ระบบ EVA สามารถสร้างแผนการเดินทางภายในไม่กี่วินาที พร้อมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญตลอดเส้นทาง
Ye Sai’er ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสประจำศูนย์ AI กล่าวว่า จุดเด่นสำคัญของ AI Agent คือ "การมีสมองของตัวเอง" ผู้ใช้เพียงให้คำสั่งกว้างๆ ระบบก็สามารถตีความเจตนา วางแผน และดำเนินการได้อย่างอัตโนมัติ
AI ยังช่วยให้รถยนต์สามารถคิดและตัดสินใจได้เอง ระหว่างการสาธิตจริง รถทดสอบสามารถทำภารกิจรับ-ส่งผู้โดยสารแบบไร้คนขับได้สำเร็จ ผู้ใช้เพียงกดเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน รถจะขับเคลื่อนตามเส้นทาง หยุดให้คนเดิน และเข้าจอด รับผู้ใช้ได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องมีการควบคุมจากมนุษย์
Liang Yi ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบช่วยขับขี่ ระบุว่า ปัจจุบันระบบช่วยขับของบริษัทได้รับการฝึกด้วยข้อมูลสถานการณ์จำลองมากถึง 25 ล้านสถานการณ์
ความก้าวหน้าด้าน AI ของ Geely ยังขยายไปสู่เครือข่ายซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนยานยนต์ในท้องถิ่นหลายร้อยราย เพื่อยกระดับความสามารถด้านความอัจฉริยะและประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบ
Li Chuanhai ประธานสถาบันวิจัย ระบุว่า AI กำลังก้าวเข้าสู่ระยะใหม่ โดยหัวใจสำคัญ คือ กรอบเทคโนโลยีที่เรียกว่า World Behavior Model ซึ่งเป็นโมเดล AI ขั้นสูงที่ผสานระบบขับเคลื่อน และห้องโดยสารอัจฉริยะ เข้าด้วยกันในโครงสร้างแบบข้ามโดเมน
การบูรณาการนี้ช่วยให้ระบบต่างๆ ของรถสามารถประสานงานและตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และคาดว่าจะช่วยเร่งรอบการพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ของ Geely ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นในอนาคต
ที่มา : China Media Group